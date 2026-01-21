限制級
美研究開發出特殊細胞療法 有助修復腸道損傷
〔編譯謝宜哲／綜合報導〕人體在健康狀態下，腸道上皮細胞每3到5天即可完全更新，而老化和癌症放射治療會幹擾該過程，使其減緩甚至停止再生。當再生受損時，可能會發生發炎加劇及腸漏症等疾病。美國1項研究開發出可修復腸道損傷的療法，該研究發表在《自然老化》期刊上。
根據科學網站《SciTechDaily》報導，美國冷泉港實驗室（CSHL）的研究團隊開發出可刺激腸道癒合和細胞生長的CAR-T細胞（CAR T-cell）療法。科學家認為該療法有助於改善受年齡相關性腸道功能衰退影響人群的腸道健康。
此療法建立在冷泉港實驗室助理教授維加斯（Corina Amor Vegas）的早期研究之上，她的研究重點是細胞老化。隨著人的年齡增長，衰老細胞會在體內不斷累積，擾亂正常的組織功能。
而維加斯和其他研究人員在先前研究中，創造出1種名為抗uPAR CAR T細胞（anti-uPAR CAR T cells）的特殊免疫細胞。這種細胞能夠選擇性地清除小鼠體內的衰老細胞，從而顯著改善代謝健康。
有了此基礎後，研究團隊探索清除老化細胞能否幫助恢復腸道的自癒能力。研究人員將CAR-T細胞注射到幼鼠和老年小鼠腸道中，結果顯示不同年齡的小鼠都獲得相同療效，牠們的上皮內層能夠更快再生和癒合。
研究團隊發現，抗uPAR CAR T細胞也有相似效果，能顯著促進人類腸道和大腸直腸細胞的再生。
目前此療法背後的確切生物學機制仍在研究中。研究團隊表示這些發現令人鼓舞，強調這是在探索如何更好治癒老年人腸道方面邁出的重要一步。
