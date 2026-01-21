自由電子報
健康 > 新聞現時批 > 藥品資訊

藥物頑固性癲癇難治 成大醫：迷走神經刺激術有緩解效果

2026/01/21 16:17

成大外科醫師李柏萱指對於藥物頑固性癲癇難以有效控制發作，迷走神經刺激手術是可緩解的治療方法。（成大醫院提供）

成大外科醫師李柏萱指對於藥物頑固性癲癇難以有效控制發作，迷走神經刺激手術是可緩解的治療方法。（成大醫院提供）

〔記者王俊忠／台南報導〕癲癇是需要長期面對的慢性神經疾病，對長期反覆發作、藥物控制不佳的患者而言，每天都充滿挑戰。據統計台灣癲癇盛行率約0.5%-1%，推估全台約有10-20萬名癲癇患者，其中約有3-5萬人屬於「藥物頑固性癲癇」，即嘗試2種以上第一線藥物後，仍無法有效控制發作。成大醫院外科醫師李柏萱指出，長期使用「迷走神經刺激術」，至少一半頑固型患者可明顯降低發作次數。

成大醫院外科部醫師李柏萱表示，對於藥物治療效果有限的患者，特別是兒童族群，癲癇若反覆發作不僅影響日常生活與安全，更可能對大腦發育與學習能力造成深遠影響。當患者經由完整藥物與飲食治療仍無法有效控制發作時，應及早轉介專業團隊進行完整評估，為患者尋找最合適的治療方法。

除了生酮飲食治療與開顱癲癇病灶切除手術外，李柏萱說，「迷走神經刺激術」（Vagus Nerve Stimulation, VNS）是1項低侵入性且成熟的治療選擇，全球臨床應用近30年，具備安全性與療效的研究支持。這項術式原理是在患者左側頸部植入電極，透過微量電流刺激迷走神經，將訊號回傳並投射至大腦各區域，進而干擾癲癇放電的產生，降低癲癇發作頻率與減輕嚴重度。

李柏萱說明，迷走神經刺激術並非取代藥物的第一線治療，而是作為藥物、生酮飲食或手術評估後的重要補救選項，治療效果不是立即見效、屬於「緩發性成效」，需透過長期、穩定的電刺激逐步調整大腦的放電狀態。

近年大規模回溯性統合分析顯示，長期使用迷走神經刺激術，至少一半的頑固型癲癇患者明顯降低發作次數，或減輕發作嚴重度，改善生活品質。此術式的手術時間短、傷口小、恢復快，整體風險相對低。常見副作用多屬輕微，包括聲音沙啞、咳嗽或局部感覺異常，可由醫師調整刺激參數來改善。

2020年迷走神經刺激醫材納入健保給付，協助數百位藥物頑固型癲癇患者，不僅提升治療可近性，也大幅減輕患者家庭的醫療負擔。除了癲癇之外，迷走神經刺激術已應用在慢性頭痛與部分精神疾病，在自體免疫疾病的臨床研究中也展現潛在的應用價值。

