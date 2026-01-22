自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 男女老幼 > 兩性生殖

健康網》攝護腺怕冷又怕補 醫授「4多1少」助排尿順順順

2026/01/22 16:08

泌尿科醫師張英傑指出，冬天是攝護腺容易出狀況的時季節，若進補過度，刺激膀胱與攝護腺，易讓排尿不順，飲食掌握「4多1少」，有助減少發炎排尿順。（資料照）

泌尿科醫師張英傑指出，冬天是攝護腺容易出狀況的時季節，若進補過度，刺激膀胱與攝護腺，易讓排尿不順，飲食掌握「4多1少」，有助減少發炎排尿順。（資料照）

〔健康頻道／綜合報導〕天氣轉冷，不少人開始吃麻油雞、薑母鴨冬令進補，但部分男性吃完可能會發現，頻尿、夜尿、排尿不乾淨等問題悄悄加重。泌尿科醫師張英傑指出，冬天本來就是攝護腺容易出狀況的時節，若進補過度，刺激膀胱與攝護腺，反而會讓排尿不順。想在冬天顧好攝護腺，飲食建議掌握「4多1少」原則，從日常餐桌飲食防範發炎，穩定排尿功能。

張英傑於臉書粉專發文表示，冬季是攝護腺容易出狀況的季節，建議不妨從飲食開始做調整，遵循以下「4多1少」重點，就能讓攝護腺穩穩度冬：

番茄：茄紅素守護攝護腺

番茄中的茄紅素對於攝護腺有強大的好處，具有抗氧化、調節雄性激素軸的作用；其他成分如維生素C、維生素A以及葉酸等，也能共同減少攝護腺發炎、降低排尿不順，是男性冬季必吃的保養食物。但也特別提醒，高劑量維生素Ａ不利於攝護腺。

豆漿與黃豆製品：穩住組織增生

黃豆中的大豆異黃酮，俗稱植物雌激素，有助抑制攝護腺增生，部分文獻指出，甚至能降低攝護腺癌風險。早餐把大冰奶換成一杯溫豆漿，就能給攝護腺更友善的照護。

堅果補鋅：好吃又能顧功能

鋅是男性很重要的營養素，與攝護腺功能密切相關。堅果可補鋅、顧血管、降壞膽固醇，也是嘴饞時取代甜食的好選擇。

綠花椰菜：抗發炎、助荷爾蒙平衡

綠花椰菜含有植化素、維生素K、維生素C，能降低身體慢性發炎，也有助於維持荷爾蒙穩定。對攝護腺肥大、夜尿或排尿急的族群特別合適。

少吃「太補」鍋物：暖身易上火

麻油雞、薑母鴨、羊肉爐冬天吃起來很暖身，但鍋裡常加酒，容易刺激膀胱，導致排尿更不順。另，麻油、薑屬於上火食材，吃太多也會讓下腹悶脹、尿急尿不乾淨。

張英傑強調，冬天不是不能吃進補鍋物，但建議偶爾吃、少量吃。從餐桌飲食開始做調整，攝護腺才能穩穩過冬。並提醒若排尿變慢、夜尿增加，千萬別硬撐，建議就醫檢查更安心。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中