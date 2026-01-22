健康網》攝護腺怕冷又怕補 醫授「4多1少」助排尿順順順

泌尿科醫師張英傑指出，冬天是攝護腺容易出狀況的時季節，若進補過度，刺激膀胱與攝護腺，易讓排尿不順，飲食掌握「4多1少」，有助減少發炎排尿順。（資料照）

〔健康頻道／綜合報導〕天氣轉冷，不少人開始吃麻油雞、薑母鴨冬令進補，但部分男性吃完可能會發現，頻尿、夜尿、排尿不乾淨等問題悄悄加重。泌尿科醫師張英傑指出，冬天本來就是攝護腺容易出狀況的時節，若進補過度，刺激膀胱與攝護腺，反而會讓排尿不順。想在冬天顧好攝護腺，飲食建議掌握「4多1少」原則，從日常餐桌飲食防範發炎，穩定排尿功能。

張英傑於臉書粉專發文表示，冬季是攝護腺容易出狀況的季節，建議不妨從飲食開始做調整，遵循以下「4多1少」重點，就能讓攝護腺穩穩度冬：

番茄：茄紅素守護攝護腺

番茄中的茄紅素對於攝護腺有強大的好處，具有抗氧化、調節雄性激素軸的作用；其他成分如維生素C、維生素A以及葉酸等，也能共同減少攝護腺發炎、降低排尿不順，是男性冬季必吃的保養食物。但也特別提醒，高劑量維生素Ａ不利於攝護腺。

豆漿與黃豆製品：穩住組織增生

黃豆中的大豆異黃酮，俗稱植物雌激素，有助抑制攝護腺增生，部分文獻指出，甚至能降低攝護腺癌風險。早餐把大冰奶換成一杯溫豆漿，就能給攝護腺更友善的照護。

堅果補鋅：好吃又能顧功能

鋅是男性很重要的營養素，與攝護腺功能密切相關。堅果可補鋅、顧血管、降壞膽固醇，也是嘴饞時取代甜食的好選擇。

綠花椰菜：抗發炎、助荷爾蒙平衡

綠花椰菜含有植化素、維生素K、維生素C，能降低身體慢性發炎，也有助於維持荷爾蒙穩定。對攝護腺肥大、夜尿或排尿急的族群特別合適。

少吃「太補」鍋物：暖身易上火

麻油雞、薑母鴨、羊肉爐冬天吃起來很暖身，但鍋裡常加酒，容易刺激膀胱，導致排尿更不順。另，麻油、薑屬於上火食材，吃太多也會讓下腹悶脹、尿急尿不乾淨。

張英傑強調，冬天不是不能吃進補鍋物，但建議偶爾吃、少量吃。從餐桌飲食開始做調整，攝護腺才能穩穩過冬。並提醒若排尿變慢、夜尿增加，千萬別硬撐，建議就醫檢查更安心。

