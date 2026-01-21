自由電子報
健康 > 護眼顧齒

追劇追到視力剩0.1 醫示警：又開暖氣 乾眼症超傷眼

2026/01/21 15:52

眼科醫師洪啟庭提醒冬季是乾眼症的好發季節，除了避免造成乾眼症的因素外，眼睛過於乾澀時也應立即就醫。（洪啟庭提供）

眼科醫師洪啟庭提醒冬季是乾眼症的好發季節，除了避免造成乾眼症的因素外，眼睛過於乾澀時也應立即就醫。（洪啟庭提供）

〔記者許麗娟／高雄報導〕冬季因氣溫寒冷，不少人狂嗑燒酒雞、薑母鴨等補品暖身，或是暖氣機開整夜未注意室內過於乾燥，醫師提醒，冬天是乾眼症的好發期，若導致角膜受損、發炎又未積極治療，恐引發角膜糜爛、潰瘍，導致視力損傷。

　大仁科技大學眼科副教授洪啟庭指出，人類的淚液層共有黏液層、水樣層、脂肪層共3層。水樣層來自淚腺分泌，而最外面的脂肪層來自於眼瞼板的皮脂腺分泌，如果脂肪不足，下面水樣層容易流失而產生乾眼症。

24歲OL休假熬夜追劇，幾乎目不轉睛而缺乏有效眨眼機轉，使淚液的分泌大幅減少，造成大片的角膜點狀上皮缺損，圖為螢光染色下觀察。（洪啟庭提供）

24歲OL休假熬夜追劇，幾乎目不轉睛而缺乏有效眨眼機轉，使淚液的分泌大幅減少，造成大片的角膜點狀上皮缺損，圖為螢光染色下觀察。（洪啟庭提供）

　

　洪啟庭表示，造成乾眼症的原因很多，包括騎機車沒有防護、長時間追劇、多日沒拔隱形眼鏡、藥物副作用等，上周一位49歲女性因天氣寒冷，使用暖氣機整夜，旁邊沒有放置一杯水調節濕度，隔天出現視力模糊與眼睛疼痛，就醫發現大片角膜出現上皮缺損，視力不到0.1，主因是室內空氣濕度降低，加速了淚液的蒸發。

　洪啟庭說，也曾有35歲女性病患使用太多眼妝，使眼瞼板的油脂發生阻塞，造成脂肪層分泌減少，導致淚液大幅蒸發，就醫時下半部的角膜上皮細胞破壞嚴重。此外，冬天愛吃油膩、辛辣，或是過度進補，眼瞼皮脂腺因過分油膩反而分泌不出來，會使淚液層少了最外面的油脂層而造成乾眼症。

　洪啟庭提醒，乾眼症嚴重時，會導致眼睛無法正常清潔與對抗外來發炎，若角膜表面有分泌物附著，沒有淚水可以沖洗掉異物，常會伴隨強烈異物感，若無積極治療，嚴重會造成角膜糜爛潰瘍，甚至視力損傷、失明，因此，若覺得眼睛異常乾澀，應盡早就醫治療。

