健康網》研究揭35歲起體能下滑！ 1招延緩中老年失能

〔健康頻道／綜合報導〕許多人以為只要年輕時有運動習慣，就能為老年健康打底。但研究顯示，35歲其實是體能開始下滑的重要分水嶺。食農專家韋恩指出，根據1項追蹤近50年的大型研究發現，無論年輕時體力多好，體能、肌力與耐力大多從35歲起進入不可逆的下滑期。若長期久坐、缺乏運動，這種早期體能流失，恐怕會直接累積為中老年後的失能風險。

韋恩於臉書專頁「韋恩的食農生活」發文指出，瑞典卡羅琳醫學院（Karolinska Institutet）發表1項極具參考價值的研究，名為「瑞典體育活動與健身研究 （SPAF）」的計畫。該研究重複測量了同一群受試者長達47年，並揭示人類體能衰退的真實曲線。

韋恩指出，這項發表於《Journal of Cachexia, Sarcopenia and Muscle》的研究數據顯示，35歲是人類體能轉折點。不論早年運動量多大，體力、肌力與肌肉耐力約從35歲開始，便會進入不可逆的開始下降。而且隨著年齡增長，衰退速度會越來越快。這種成年人體能變化模式，也與過去針對頂尖精英運動員所做的研究結果高度一致。代表無論基因多強大、年輕時體力多好，35歲起、40歲前體能開始出現下滑，也是全人類共同的生理規律。

久坐不運動晚年恐失能

此外，韋恩也進一步說明，這項研究提出1項重要警訊，40歲前的體能衰退，並非只是「變累了」這麼簡單，尤其長期久坐、缺乏運動的人，這種早期體能流失，其實會直接導向中老年後的生理功能障礙。換句話說，年輕時對體能流失的忽視，正是晚年失能的伏筆。

運動助延緩體能流失

不過，研究也指出，雖然衰退是自然規律，但運動可減緩這個衰退趨勢。且研究發現，即便是成年後才開始投入運動，其體能表現依然能提升5%-10%，證明後天努力雖無法完全阻止老化，但仍顯著減緩體能流失速度。

