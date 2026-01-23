健康網》家長盯功課「氣到中毒」？ 醫揭急性壓力反應真相

專家表示，如果處在肌肉緊繃，這時不妨攝取75%黑巧克力或堅果，可以舒緩情緒；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕中小學生放寒假了，有些家長可能會因為盯孩子功課，若突然間遇到講不聽、教不會，可能會氣到「呼吸急促、手腳麻木」，瀚仕整合功能醫學中心醫師歐瀚文提醒，這時要小心引發「呼吸性鹼中毒」。

原來「氣到中毒」是真的！歐瀚文在臉書粉專「歐瀚文醫師 功能醫學」發文分享，他曾看到一則新聞，一位媽媽陪9歲兒子寫作業，因為講不聽，氣到「呼吸急促、手腳麻木」，最後手指僵硬變成像「雞爪」一樣抽筋送醫。結果經醫師診斷，因太激動導致過度換氣，引發「呼吸性鹼中毒」。

請繼續往下閱讀...

歐瀚文表示，那位媽媽的狀況氣到變「雞爪手」，從功能醫學的角度來看，是典型的「急性壓力反應」大爆走。典型的「過度換氣」是，當深吸一口氣準備開罵，二氧化碳排太多讓血液變鹼、肌肉痙攣。這不是中邪，是身體警告：「媽媽，快停下來。」

他建議，不妨先從食物下手，如果處在肌肉緊繃，代表缺鎂，桌上備著75%黑巧克力或堅果，這是天然鬆弛劑。如果感覺到自己腦霧，晚餐多吃全穀類或瘦肉，如果食補還沒效，代表代謝路徑卡關，這時才需要透過檢測找出原因。

當家長在指導孩子功課時，難免會遇到挫折或壓力，歐瀚文提醒父母，當發現自己講話開始語無倫次，或是手腳開始冰冷麻木，請立刻執行以下SOP，先放下課本；離開現場，多做深呼吸；吃兩顆堅果，或吃塊黑巧克力舒緩情緒。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法