限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
基隆醫院提醒心悸、胸悶「心亂跳」 當心引發腦中風危機
〔記者盧賢秀／基隆報導〕基隆市有名76歲的男性患者，曾發生3次小中風，復健情況良好，最近因臉部歪斜、同側手腳無力及言語表達困難，緊急送衛福部基隆醫院治療，確認是急性中風，並發現他有心悸，經24小時心電圖檢查，發現他有心房顫動、心律不整，經調整藥物治療降低血栓及再次中風機率。基隆醫院神經科醫師林聖傑呼籲民眾若出現心悸、脈搏不規則，應及早就醫檢查。
林聖傑醫師指出，這名男性患者有高血壓病史、規則服藥，長期抽菸、每日約1包，3次小中風復健後沒有明顯失能。最近突發臉部歪斜、同側手腳無力及言語表達困難，送到基隆醫院緊急就醫，經檢查為急性中風。
請繼續往下閱讀...
在治療過程中，患者表示近來常感到心悸，醫院安排24小時攜帶式心電圖檢查，發現患者有心房顫動，林聖傑表示，心房顫動是一種常見的心律不整，會導致心臟內血流停滯，容易形成血栓而引發嚴重中風。
該名病例經醫療團隊評估後，協助患者戒菸並持續控制慢性病，調整藥物，降低血栓及再次中風的風險。
林聖傑表示，心房顫動發生率逐年上升，且隨著年齡增加而提高，心房顫動引起中風比例也逐年增加，呼籲民眾，若出現心悸、脈搏不規則，或是利用智慧手表監測有心律不整時，應及早就醫檢查，透過規則服藥、控制慢性病、戒菸及正確治療心房顫動，可有效降低中風風險。
☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。
發燒新聞
網友回應