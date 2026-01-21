死亡率破5成！腎臟病患多死於心臟衰竭 科學家首揪腎臟「放毒」真相

美研究指出，慢性腎臟病患釋放的毒性物質會直攻心臟造成損害，這也解釋了為何過半數腎病患者最終死於心臟併發症。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

〔編譯陳成良／綜合報導〕慢性腎臟病（CKD）患者面臨的威脅不只是洗腎。根據《科學日報》（Science Daily）報導，維吉尼亞大學（UVA）與西奈山醫院（Mount Sinai）的研究團隊，近期在國際學術權威期刊《循環》（Circulation）發表重大發現，揭示了超過5成腎臟病患者最終死於心臟併發症的神祕機制：受損的腎臟會向血液中釋放「毒性物質」，直接傷害心臟組織。

長期以來，醫學界觀察到腎臟與心臟疾病高度相關，但具體因果一直不明。研究負責人、維吉尼亞大學醫學院腎臟科專家鄂德布魯格（Uta Erdbrügger）指出，研究團隊發現受損的腎臟會釋放一種名為「胞外囊泡」（Extracellular vesicles, EVs）的微小粒子進入血液。

在正常情況下，這些囊泡是細胞間傳遞資訊的「通訊信使」，但患有慢性腎臟病的人，其腎臟釋出的囊泡卻裝載了具有毒性的「微小RNA」（miRNA）。這些毒包裹隨血液流向心臟後，會直接對心臟組織造成損害，進而誘發心臟衰竭。

台灣「洗腎王國」警訊 沉默殺手早期發現難

慢性腎臟病在美國影響約3500萬人，而在擁有「洗腎王國」之稱的台灣，腎病盛行率同樣高居不下。高血壓與糖尿病患者是高風險群，平均每5名高血壓患者、每3名糖尿病患者中，就有1人患有腎病。

鄂德布魯格表示：「腎臟與心臟疾病往往是沉默的，多數患者在發現時，損害已經造成。」研究團隊在實驗室小鼠身上發現，若阻斷這些毒性囊泡的循環，心臟功能便能明顯改善，並減緩心衰竭的症狀。

精準醫療曙光 未來可望透過血液篩檢風險

這項發現不僅解釋了病理機制，更為診斷與治療開闢新路。研究團隊希望未來能開發出一種血液測試，監測血液中的胞外囊泡數量與毒性，藉此在心臟受損前，提早鎖定高風險的腎臟病患者。

鄂德布魯格強調，若能進一步研發出中和或阻斷這些毒性囊泡的療法，將能有效降低腎病患者死於心臟病的風險，實現真正的「精準醫療」。目前這項研究正由維吉尼亞大學鮑爾與黛安曼寧生物技術研究所進一步推動。

