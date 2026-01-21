春節前暖心出動 部澎健康專車走入北寮

健康專車提供醫療及照顧諮詢服務，讓民眾安心過好年。（澎湖醫院提供）

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕今年農曆春節馬年即將到來，衛生福利部澎湖醫院社區健康促進專車開進北寮社區，在歲末年初之際，澎湖醫院以最親切的專業關懷，溫馨陪伴民眾健康迎新春。

澎湖醫院在今年首場社區健康促進活動裡，特別導入現場尿液檢測，僅須單次採檢，可即時取得尿糖、尿蛋白、尿潛血及酸鹼度pH值等多項檢測結果，現場同步檢測血糖，對於早期腎病變檢測非常有幫助。現場有糖尿病護理師及營養師提供衛教諮詢服務。

請繼續往下閱讀...

澎湖醫院院長匡勝捷指出，澎湖醫院持續結合智慧醫療、友善環境與在地關懷3大核心理念，堅持以人為本，在導入智慧醫療的同時，更透過醫護團隊走進社區，面對面了解鄉親真實的醫療需求。醫療不僅是專業的服務，更是一份長期建立的信賴感，這種信賴感來自於診間裡的悉心叮嚀及醫病間真實的互動累積下來。

歲末關懷，澎湖醫院守護鄉親健康過馬年，醫療團隊將持續守護菊島，急診與病房服務全年無休，持續作為澎湖鄉親最有溫度的健康後盾，祝福大家新的一年，平安健康、馬到成功。

未來將持續結合在地優質資源，走入更多社區，讓「預防勝於治療」的理念深入人心，並持續與在地關懷據點合作，將專業的醫療服務帶進社區，讓每一位居民都能享受到便捷的健康照護，並在熟悉的社區環境中，感受到安心與關懷。本縣各社區、機關團體及學校若有預防保健及健康促進議題需求者，請洽部澎社會工作室陳專員，電話9261151分機50114。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法