天然選擇還是潛在危機？ 研究稱褪黑激素風險可能遭低估

綜述性研究論文稱，褪黑激素的風險可能遭到低估。圖為含有褪黑激素的商品。（法新社）

〔編譯謝宜哲／綜合報導〕褪黑激素目前在世界各地被廣泛用於幫助兒童睡眠，它被普遍認為是1種安全、天然的選擇。但美國波士頓兒童醫院發表在《世界兒童科學》期刊上的綜述性研究論文稱，褪黑激素的風險可能遭到低估。

根據科學網站《SciTechDaily》報導，論文總結關於褪黑素有效性、安全性和實際使用情況的現有臨床證據。該論文指出，褪黑激素的使用非常普遍，但人們對其長期影響知之甚少，兩者存在明顯差距。

請繼續往下閱讀...

該論文表示，過去10年間兒童使用褪黑激素的情況顯著增加，尤其是在那些將褪黑激素作為非處方補充劑銷售的國家。大量證據表明，褪黑激素對患有神經發育障礙（例如自閉症和過動症）的兒童具有短期療效，它可減少入睡延遲，增加總睡眠時間，並改善照顧者生活品質。

但褪黑激素針對正常發育兒童的研究較為匱乏且不一致。這些實驗大多是短期實驗，且受試者為年齡較大的兒童或青少年，因此難以得出褪黑激素對普通低齡兒童影響的結論。

該論文聲稱，在褪黑激素對青春期、免疫功能、代謝和神經發育潛在影響仍存在諸多疑問的情況下，低齡兒童使用褪黑激素的情況卻日益普遍。

該論文強調，在受控臨床環境之外使用褪黑素產品存在重大安全隱患。對市售褪黑激素產品的分析表明，標籤標示的褪黑激素含量與實際含量存在巨大差異，一些產品的實際含量是標示劑量的數倍，甚至含有血清素等非預期成分。

該論文補充，兒科中毒控制中心數據顯示，兒童意外攝取褪黑激素的案例急劇增加，尤其是在幼兒中，這通常與不當存放相關。

該論文表示，這些發現共同表明褪黑激素的風險可能被嚴重低估。論文補充，褪黑激素在醫療監督下可發揮作用，但絕不能取代全面的睡眠評估或行為介入。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法