旅美女罹乳癌返台求醫！ 長庚團隊助保住乳頭

林口長庚乳房醫學中心主任郭玟伶帶領林口長庚乳房達文西團隊。（圖為長庚醫院提供）

〔記者林志怡／台北報導〕乳癌持續蟬聯女性癌症首位，但許多病友擔心治療影響生活品質或身體形象，林口長庚乳房醫學中心主任郭玟伶說，近年來手術科技已經非常進步，長庚團隊可利用單臂達文西克服了胸廓與乳房弧度，完成手術切除，也只會留下手臂放下時可隱藏的3至5公分直式傷口，將外觀影響最小化。

42歲陳小姐旅居美國，被診斷出右側第二期乳癌，美國醫師評估需接受全乳切除，後經親友分享資訊，最終選擇返台求醫，經長庚醫院團隊評估，認為陳小姐乳房皮膚與乳頭未有癌症侵犯跡象，可採用乳頭保留式單臂乳房達文西切除手術，並使用矽膠義乳進行切除乳房後的立即性重建。

請繼續往下閱讀...

經手術治療，陳小姐術後病理檢驗結果顯示切緣乾淨，也順利返美，經化療和放射線治療，目前也接受口服荷爾蒙治療和最新實證的標靶治療，並定期於美國及台灣兩地追蹤，且陳小姐在美國的主治醫師也對於台灣能同時達到癌症切除標準並保留良好乳房外觀感到驚艷。

郭玟伶說，面對癌症治療，女性最擔心的是影響生活品質與身體形象，長庚乳房達文西團隊，自2018年迄今已完成300多例乳房達文西手術，自2021年取得SP執刀醫師資格後，於2022年執行臨床試驗至今已累積執行超過50例SP單臂達文西乳房切除，除與韓國及歐美專家技術分享外，2025年10月更成功舉辦台灣首次乳房達文西實境手術示範。

此外，郭玟伶表示，因手術科技進步獲得解決，團隊以單臂達文西克服了胸廓與乳房弧度，在清晰穩定的視野下精細剝離並切除含癌的乳腺組織，克服前胸最內側以傳統或內視鏡手術容易產生死角的位置，完整保留乳房與乳頭皮膚，再輔以乳房重建達到外型恢復且正面無疤的效果，且術後3至5公分直式傷口在手臂放下時即可隱藏。

郭玟伶提到，林口長庚獲國際官方認證為「台灣乳房達文西單孔手術示範與教學中心」，因為亞洲人的體型較小更適合乳房達文西手術的執行，相較於西方人也更容易增生疤痕，因此亞洲的達文西手術技術比歐美還先進，長庚團隊也在嚴謹的手術操作下，可以更精準拿捏切除與保留之間的界限。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法