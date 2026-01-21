自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 男女老幼 > 婦兒親子

不是真乳品！8成家長誤解幼兒成長配方 專家揭真相

2026/01/21 13:38

專家提醒，幼兒正處於感官、味覺與進食能力發展的關鍵期，若長期依賴口味偏甜、質地單一的液態成長配方，容易讓孩子養成嗜甜習慣；圖為情境照。（圖取自freepik）

專家提醒，幼兒正處於感官、味覺與進食能力發展的關鍵期，若長期依賴口味偏甜、質地單一的液態成長配方，容易讓孩子養成嗜甜習慣；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔記者侯家瑜／台北報導〕許多家長在孩子滿1歲後，受到廣告或親友影響，選擇俗稱3號奶粉（成長奶粉）的幼兒成長配方，希望補足營養、銜接母乳。董氏基金會卻提醒，這類產品多含添加糖，並非乳品，也非幼兒成長必需，長期飲用恐影響味覺發展、咀嚼能力與飲食習慣，反而對健康造成隱憂。

董氏基金會食品營養中心營養師許惠玉主任指出，基金會長期觀察發現，不少家長透過電視、網路、報章雜誌等管道，接觸到幼兒成長配方廣告，常以「銜接母乳」、「延續母乳保護力」作為主打訴求，再加上親友推薦，使孩子滿1歲後，家長便習慣性選擇幼兒成長配方作為日常飲品，卻忽略幼兒應從天然食物中攝取營養的重要性。

她指出，「2025–2030 美國飲食指南」明確建議，0到4歲幼兒應完全避免攝取添加糖，5到0歲也不建議攝取。然而市售幼兒成長配方中，卻普遍添加果糖、蔗糖、葡萄糖、葡萄糖漿或玉米糖漿，與國際建議背道而馳。

許惠玉表示，幼兒正處於感官、味覺與進食能力發展的關鍵期，若長期依賴口味偏甜、質地單一的液態成長配方，容易讓孩子養成嗜甜習慣，甚至提高「糖上癮」風險。當孩子習慣高甜度刺激後，未來對清淡、天然的原型食物興趣降低，進而排斥蔬菜、全穀類等健康食材。

她也強調，幼兒成長需要均衡攝取六大類食物，並透過咀嚼、吞嚥固體食物，學習不同口感與風味，同時使用湯匙、叉子、杯子等餐具，有助於齒顎與口腔肌肉發展，也能提升進食的樂趣與情緒滿足感。若長期以缺乏顆粒與纖維的成長配方取代正餐，將使幼兒失去鍛鍊咀嚼能力的機會，形成不願嘗試新食物、營養不均與進食能力落後的惡性循環。

然而，董氏基金會於2022年進行的「幼兒成長配方使用調查」，在353份有效樣本中發現，高達81%家長誤以為幼兒成長配方屬於乳品類。實際上，幼兒成長配方僅是一般食品，並非乳品，也無法取代幼兒每日所需的乳品攝取。

調查也顯示，約66%幼兒曾飲用幼兒成長配方，其中超過7成每天喝1到3瓶（以240mL計）。家長選擇原因依序為「認為添加營養素有助成長」（57%）、「作為1歲前嬰兒配方的延續」（43%）、「擔心副食品吃不夠」（28%）及「擔心營養不足」（25%），顯示家長將成長配方視為營養保險。

對此，許惠玉指出，世界衛生組織與聯合國兒童基金會皆建議，幼兒滿1歲即可進入正常飲食型態，只要均衡攝取全穀雜糧、蔬菜、水果、乳品、豆魚蛋肉及油脂堅果6大類食物，即可滿足成長所需。乳品類方面，1到6歲幼兒每日建議攝取2杯（約480mL）鮮奶、保久乳、優酪乳或全脂乳粉，無須額外依賴成長配方。

中華民國營養師公會全國聯合會理事長黃孟娟也提醒，根據WHO、歐洲食品安全局、歐洲小兒腸胃肝病與營養學會及美國兒科學會等國際指引，1到3歲健康幼兒並不需要常規飲用幼兒成長配方，且缺乏能在均衡飲食之外帶來額外健康效益的科學證據。成長配方僅能在特定營養攝取不足時，作為輔助選項。

關心兒童議題的前律師林佳韻也分享自身育兒經驗，指出1歲多的孩子對使用杯子、吸管充滿興趣，對保久乳、優格等天然乳品接受度高。她認為，放手讓孩子嘗試天然食物，有助戒除奶瓶、培養自主進食能力，也能降低偏食問題，減輕家長餵食壓力。

董氏基金會提醒，幼兒成長配方並非必要補充品，長期飲用恐帶來多項風險，包括額外攝取過多精緻糖、養成嗜甜口味、降低對健康食物的接受度、妨礙咀嚼能力發展。加上此類產品屬一般食品管理，規範相對寬鬆，品質差異大，家長更需審慎選擇。

董氏基金會與營養師公會也共同呼籲，政府應強化幼兒成長配方標示規範，明確揭露添加糖含量，並加註警語，避免誤導家長，協助為幼兒飲食把關。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中