不是真乳品！8成家長誤解幼兒成長配方 專家揭真相

〔記者侯家瑜／台北報導〕許多家長在孩子滿1歲後，受到廣告或親友影響，選擇俗稱3號奶粉（成長奶粉）的幼兒成長配方，希望補足營養、銜接母乳。董氏基金會卻提醒，這類產品多含添加糖，並非乳品，也非幼兒成長必需，長期飲用恐影響味覺發展、咀嚼能力與飲食習慣，反而對健康造成隱憂。

董氏基金會食品營養中心營養師許惠玉主任指出，基金會長期觀察發現，不少家長透過電視、網路、報章雜誌等管道，接觸到幼兒成長配方廣告，常以「銜接母乳」、「延續母乳保護力」作為主打訴求，再加上親友推薦，使孩子滿1歲後，家長便習慣性選擇幼兒成長配方作為日常飲品，卻忽略幼兒應從天然食物中攝取營養的重要性。

她指出，「2025–2030 美國飲食指南」明確建議，0到4歲幼兒應完全避免攝取添加糖，5到0歲也不建議攝取。然而市售幼兒成長配方中，卻普遍添加果糖、蔗糖、葡萄糖、葡萄糖漿或玉米糖漿，與國際建議背道而馳。

許惠玉表示，幼兒正處於感官、味覺與進食能力發展的關鍵期，若長期依賴口味偏甜、質地單一的液態成長配方，容易讓孩子養成嗜甜習慣，甚至提高「糖上癮」風險。當孩子習慣高甜度刺激後，未來對清淡、天然的原型食物興趣降低，進而排斥蔬菜、全穀類等健康食材。

她也強調，幼兒成長需要均衡攝取六大類食物，並透過咀嚼、吞嚥固體食物，學習不同口感與風味，同時使用湯匙、叉子、杯子等餐具，有助於齒顎與口腔肌肉發展，也能提升進食的樂趣與情緒滿足感。若長期以缺乏顆粒與纖維的成長配方取代正餐，將使幼兒失去鍛鍊咀嚼能力的機會，形成不願嘗試新食物、營養不均與進食能力落後的惡性循環。

然而，董氏基金會於2022年進行的「幼兒成長配方使用調查」，在353份有效樣本中發現，高達81%家長誤以為幼兒成長配方屬於乳品類。實際上，幼兒成長配方僅是一般食品，並非乳品，也無法取代幼兒每日所需的乳品攝取。

調查也顯示，約66%幼兒曾飲用幼兒成長配方，其中超過7成每天喝1到3瓶（以240mL計）。家長選擇原因依序為「認為添加營養素有助成長」（57%）、「作為1歲前嬰兒配方的延續」（43%）、「擔心副食品吃不夠」（28%）及「擔心營養不足」（25%），顯示家長將成長配方視為營養保險。

對此，許惠玉指出，世界衛生組織與聯合國兒童基金會皆建議，幼兒滿1歲即可進入正常飲食型態，只要均衡攝取全穀雜糧、蔬菜、水果、乳品、豆魚蛋肉及油脂堅果6大類食物，即可滿足成長所需。乳品類方面，1到6歲幼兒每日建議攝取2杯（約480mL）鮮奶、保久乳、優酪乳或全脂乳粉，無須額外依賴成長配方。

中華民國營養師公會全國聯合會理事長黃孟娟也提醒，根據WHO、歐洲食品安全局、歐洲小兒腸胃肝病與營養學會及美國兒科學會等國際指引，1到3歲健康幼兒並不需要常規飲用幼兒成長配方，且缺乏能在均衡飲食之外帶來額外健康效益的科學證據。成長配方僅能在特定營養攝取不足時，作為輔助選項。

關心兒童議題的前律師林佳韻也分享自身育兒經驗，指出1歲多的孩子對使用杯子、吸管充滿興趣，對保久乳、優格等天然乳品接受度高。她認為，放手讓孩子嘗試天然食物，有助戒除奶瓶、培養自主進食能力，也能降低偏食問題，減輕家長餵食壓力。

董氏基金會提醒，幼兒成長配方並非必要補充品，長期飲用恐帶來多項風險，包括額外攝取過多精緻糖、養成嗜甜口味、降低對健康食物的接受度、妨礙咀嚼能力發展。加上此類產品屬一般食品管理，規範相對寬鬆，品質差異大，家長更需審慎選擇。

董氏基金會與營養師公會也共同呼籲，政府應強化幼兒成長配方標示規範，明確揭露添加糖含量，並加註警語，避免誤導家長，協助為幼兒飲食把關。

