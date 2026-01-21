健康網》6旬男血便半年竟拖出大腸癌 醫揭分辨腸癌與痔瘡一次看

6旬男半年血便誤認痔瘡確診大腸癌，專家揭關鍵不同；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕一位65歲男性，這半年反覆出現排便出血，自覺應該只是痔瘡出血，有時一天會多達6次大號，但因平常肚子也沒什麼疼痛感，一路輕忽直到檢查才發現竟是大腸癌。專家進一步分析，痔瘡與大腸癌出血、好發年紀的不同之處。

禾馨民權健康管理診所院長林相宏在臉書專頁「胰臟醫師 林相宏 禾馨民權內科診所」發文表示，一位65歲男性，不喝酒、沒有家族病史，有抽菸習慣，最近半年排便常常有血，自覺是痔瘡出血，後來求診想說吃藥或是塞劑治療。

大腸癌與痔瘡不同一次看

林相宏進一步詳細問診後察覺不對勁，病人後來說「這半年排便也一直不成形，且一天會多達6次大號」，平常肚子沒疼痛，直到最近2週才覺得下腹部有一點怪怪的感覺，經大腸鏡檢查，確認是大腸癌造成的排便出血。

林相宏解析大腸癌出血到底跟痔瘡相異之處，與大腸癌的初期徵兆：

1.大便顏色區分

●痔瘡大多是鮮紅色的血，而且與糞便常常是分開的，有時在表面，有時候是擦才有，或是馬桶裡滴幾滴鮮血，血量會較大。

●大腸癌常常是暗紅色的血，與糞便混在一起，還常有一些透明黏液，血量一般、不大，不過如果為很靠近肛門的直腸癌，也可能出血鮮紅色。

2.大腸癌、痔瘡與肚子痛的關係

●大腸癌一般不是肚子痛，初期症狀都是排便習慣改變，例如，平常正常變成一直腹瀉、平常腹瀉變成上不出來，或是本來成形變成都不成形。

如果從年輕就一直照三餐跑廁所，比較不用擔心，腫瘤比較後期才會糞便變細，肚子痛、體重下降。

●痔瘡則不同，大多是肛門的腫脹疼痛，如果完全沒有症狀的鮮血，大多是內痔造成，因為是沒有神經分布的直腸黏膜。

3.大腸癌和痔瘡好發年紀

年紀區分並不是很準，大腸癌好發於50歲以上族群，佔了9成。痔瘡20-60歲青壯年為主，50歲以上也佔了5成以上。

目前大腸癌一直在年輕化中，所以國家的公費大腸癌篩檢才會下修到45歲以上及40歲以上有大腸癌家族史者，不要以為年輕人出血就是痔瘡。

林相宏提醒，衛福部有提供每2年一次的免費糞便潛血檢查，如果有家族史或是症狀等高風險族群，建議大腸鏡檢查，即早就醫治療，可以讓風險降低。

