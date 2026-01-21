自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 傷病癌症 > 癌症腫瘤

健康網》6旬男血便半年竟拖出大腸癌 醫揭分辨腸癌與痔瘡一次看

2026/01/21 14:22

6旬男半年血便誤認痔瘡確診大腸癌，專家揭關鍵不同；圖為情境照。（圖取自freepik）

6旬男半年血便誤認痔瘡確診大腸癌，專家揭關鍵不同；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕一位65歲男性，這半年反覆出現排便出血，自覺應該只是痔瘡出血，有時一天會多達6次大號，但因平常肚子也沒什麼疼痛感，一路輕忽直到檢查才發現竟是大腸癌。專家進一步分析，痔瘡與大腸癌出血、好發年紀的不同之處。

禾馨民權健康管理診所院長林相宏在臉書專頁「胰臟醫師 林相宏 禾馨民權內科診所」發文表示，一位65歲男性，不喝酒、沒有家族病史，有抽菸習慣，最近半年排便常常有血，自覺是痔瘡出血，後來求診想說吃藥或是塞劑治療。

大腸癌與痔瘡不同一次看

林相宏進一步詳細問診後察覺不對勁，病人後來說「這半年排便也一直不成形，且一天會多達6次大號」，平常肚子沒疼痛，直到最近2週才覺得下腹部有一點怪怪的感覺，經大腸鏡檢查，確認是大腸癌造成的排便出血。

林相宏解析大腸癌出血到底跟痔瘡相異之處，與大腸癌的初期徵兆：

1.大便顏色區分

●痔瘡大多是鮮紅色的血，而且與糞便常常是分開的，有時在表面，有時候是擦才有，或是馬桶裡滴幾滴鮮血，血量會較大。

●大腸癌常常是暗紅色的血，與糞便混在一起，還常有一些透明黏液，血量一般、不大，不過如果為很靠近肛門的直腸癌，也可能出血鮮紅色。

2.大腸癌、痔瘡與肚子痛的關係

●大腸癌一般不是肚子痛，初期症狀都是排便習慣改變，例如，平常正常變成一直腹瀉、平常腹瀉變成上不出來，或是本來成形變成都不成形。

如果從年輕就一直照三餐跑廁所，比較不用擔心，腫瘤比較後期才會糞便變細，肚子痛、體重下降。

●痔瘡則不同，大多是肛門的腫脹疼痛，如果完全沒有症狀的鮮血，大多是內痔造成，因為是沒有神經分布的直腸黏膜。

3.大腸癌和痔瘡好發年紀

年紀區分並不是很準，大腸癌好發於50歲以上族群，佔了9成。痔瘡20-60歲青壯年為主，50歲以上也佔了5成以上。

目前大腸癌一直在年輕化中，所以國家的公費大腸癌篩檢才會下修到45歲以上及40歲以上有大腸癌家族史者，不要以為年輕人出血就是痔瘡。

林相宏提醒，衛福部有提供每2年一次的免費糞便潛血檢查，如果有家族史或是症狀等高風險族群，建議大腸鏡檢查，即早就醫治療，可以讓風險降低。

☆自由電子報關心您，吸菸有害健康☆

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中