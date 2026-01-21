自由電子報
健康 > 傷病癌症 > 癌症腫瘤

癌症倖存者可能加速衰老 研究揭示生物老化加速跡象

2026/01/21 10:56

研究發現0，在青少年時期或成年早期患有癌症並倖存下來的人，往往比從未患過癌症的人更早出現老化跡象。圖為針對癌性腫瘤的掃描。（法新社）

〔編譯謝宜哲／綜合報導〕美國一項研究發現，在青少年時期或成年早期患有癌症並倖存下來的人，往往比從未患過癌症的人更早出現老化跡象。此研究發表在《自然通訊》期刊上。

根據科學網站《SciTechDaily》報導，美國羅徹斯特大學威爾莫特癌症研究所的研究團隊，將約1400名曾在聖猶大兒童研究醫院接受治療的患者納入實驗。所有參與者都已完成癌症治療至少5年，部分患者甚至已存活數十年。他們大多曾接受過急性淋巴性白血病或何杰金氏淋巴瘤的治療。

研究團隊進行分析後發現，無論在兒童時期接受過何種具體治療，倖存者都出現生物老化加速的跡象。而化療與最快速的衰老密切相關，這可能是因為化療會改變DNA，並對細胞和組織造成廣泛傷害。

研究團隊也發現，細胞老化與大腦功能密切相關。例如生物學年齡（非出生證明上的年齡）較高的倖存者，在記憶力和注意力方面表現最為糟糕。

研究團隊強調，如果年輕人養成更健康的生活習慣，例如戒菸、保持體能活動、改善飲食等，那麼加速老化的某些方面或許可以逆轉。

威爾莫特癌症研究所的威廉斯（AnnaLynn Williams）博士說「年輕癌症倖存者還有幾十年的壽命。如果加速老化的變化發生在早期，並使他們生命軌跡發生改變，那麼我們的目標不僅是進行干預以延長他們的壽命，還要提高他們的生活品質。」

威廉斯是癌症倖存者，同時也是威爾莫特癌症預防與控制研究計畫的成員。該計畫因其在減輕癌症倖存者長期症狀負擔方面的工作而享譽全美。

☆自由電子報關心您，吸菸有害健康☆

