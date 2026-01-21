自由電子報
健康 > 男女老幼 > 婦兒親子

北市聯醫解析正確沖泡配方奶3大原則：溫度、消毒、保存

2026/01/21 10:53

近日雀巢（Nestlé）奶粉疑遭仙人掌桿菌污染，雖相關批次產品均未在台灣販售，不過業者還是預防性下架回收。（彭博）

〔記者蔡愷恆／台北報導〕近日雀巢（Nestlé）奶粉疑遭仙人掌桿菌污染，雖相關批次產品均未在台灣販售，不過業者還是預防性下架回收。台北市聯合醫院婦幼院區小兒科暨感染科主任吳宗儒提到，配方奶粉是否安全，除產品本身外，照顧者也應落實「正確沖泡溫度」、「器具完善消毒」及「奶粉安全保存」等3原則，才能真正守護嬰幼兒健康。

針對如何正確沖泡配方奶，吳宗儒提出3項日常照護原則：

一、沖泡溫度要正確：泡奶溫度太低無法達到殺菌效果，水溫過高又可能破壞營養成份，沖泡奶粉時應使用不低於70°C的熱水，泡好後應立即降溫至適合飲用的37至40°C，並於2小時內餵食完畢。另，未喝完的奶水不可再加熱食用。

二、器具消毒不可省：所有接觸奶水的器具，如奶瓶、奶嘴、奶瓶蓋、量匙，每次使用後應徹底清洗並進行高溫消毒、乾燥。調奶前務必洗手，並維持環境乾燥清潔，減少感染風險。

三、奶粉保存須留意：奶粉罐開封後應密封保存於陰涼乾燥處，避免潮溼與污染，並於一個月內儘早使用完畢。

針對早產兒、低出生體重及兩個月以下新生兒或免疫功能較弱的寶寶，吳宗儒建議，應優先考慮母乳哺育；若無法母乳哺育需使用粉狀配方奶，則應由健康的主要照護者依照正確程序沖泡，並依建議讓寶寶儘快喝完，以降低風險。

吳宗儒補充，若嬰兒出現發燒、反覆嘔吐、嚴重腹瀉或糞便帶血、活動力下降、嗜睡難以叫醒、抽搐、囟門凸起、尿量明顯減少或持續哭鬧難以安撫等警訊，應儘速就醫，並主動告知近期餵食狀況，有助於醫師及早評估與處置。

吳宗儒強調，家長只需要掌握正確選購、保存、使用與衛生管理原則，無需過度恐慌。

