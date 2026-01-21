慢性中耳炎勿輕忽 併發膽脂瘤造成聽力與神經損傷

紅框處可見與後顱窩相隔的骨板被膽脂瘤侵蝕。（台北慈濟醫院提供）

〔記者翁聿煌／新北報導〕75歲張先生右耳曾罹患慢性中耳炎並合併耳聾，近日右耳出現耳痛、耳脹並伴隨膿性分泌物，於診所治療未見改善，轉至醫院耳鼻喉科就診檢查發現外耳道嚴重紅腫狹窄，內部堆積大量碎屑及膿液，經局部清理及藥物治療後，症狀仍未明顯改善，後續更出現右側顏面神經麻痺，經顳骨電腦斷層檢查確認為慢性中耳炎併發膽脂瘤，且病灶已侵蝕顱底骨質，安排住院治療。

住院後張先生先後接受抗生素及局部治療控制感染，並經歷鼓室重建術、乳突鑿開術清除膽脂瘤病灶及修補耳膜、外耳道成形術及顱底缺損修補，術後恢復良好，顏面神經功能也完全恢復。

請繼續往下閱讀...

台北慈濟醫院耳鼻喉科醫師鄭靜雯指出，膽脂瘤是由扁平上皮細胞累積角質物質形成的腫塊，通常發生在中耳或中耳後方的乳突等容易累積角質化上皮的部位，可分為先天性與後天性，先天性多由胚胎發育時殘留的角質化扁平上皮所致，後天性是上皮細胞因耳部疾病進入中耳腔或乳突，長期累積角質形成腫塊，進而侵蝕骨質。

鄭靜雯說明，後天性膽脂瘤多為慢性中耳炎併發症，因慢性中耳炎為長期或反覆的中耳發炎，導致鼓膜穿孔無法自癒，形成持續性的感染通道，也容易導致扁平上皮經耳膜穿孔進入中耳腔，形成膽脂瘤。

她指出，由於膽脂瘤多發生在中耳或接近顱底的位置，一旦形成，可能影響聽力與神經功能，其分泌物亦容易滋生細菌，導致反覆感染；若未及時治療，可能引發暈眩，甚至因鄰近顱內而造成腦膜炎、腦炎或腦膿瘍。

鄭靜雯說，以張先生為例，雖前後接受過局部藥物、抗生素治療，但考量其慢性中耳炎併發膽脂瘤已破壞聽小骨、乳突及部分顱底骨質，因此需從耳後切開進入外耳道及中耳腔，打開耳後的乳突骨，將病變組織除去後，重建修復骨骼和軟組織缺口。

鄭靜雯提醒，慢性中耳炎不可輕忽，若耳朵長期流膿、反覆發炎，或伴隨聽力下降、耳脹疼痛等症狀，應立即就醫，她提醒民眾，過度或不當的挖耳、清潔方式，可能造成外耳道或耳膜受傷，增加感染風險。

台北慈濟醫院耳鼻喉科醫師鄭靜雯。（台北慈濟醫院提供）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法