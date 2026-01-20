健康網》范倫鐵諾活到93歲 竟和「長壽村民」有共通點

93歲時尚大師范倫鐵諾辭世，他生前的養生之道被推崇，也正是現代科學與醫學建議應從生活習慣、飲食及預防醫學三大核心。（路透社）

〔健康頻道／綜合報導〕時尚大師范倫鐵諾華麗一生，享壽93歲，他自2008年一場紅色告別秀後正式退休，卻以「退而不休」之姿，持續活躍於時尚圈。嘉義安家診所醫師盧盈良表示，生活在長壽、健康地區的居民，活到90歲以上的機率，約是其他地區的10至20倍。

范倫鐵諾出生在義大利北部小鎮沃蓋拉，17歲離開義大利，前往巴黎學藝。至於2026年1月發表在老年學領域權威期刊《老年學家》（The Gerontologist）上的一項新研究，盧盈良在臉書上引述，一種稱之為「藍色寶地」（Blue Zones）是指世界上那些居民特別長壽、健康的地區。

請繼續往下閱讀...

范倫鐵諾雖非期刊所指的義大利薩丁尼亞、日本沖繩、希臘伊卡利亞和哥斯大黎加尼科亞半島等地居住過。但盧盈良則說，研究文章指出，排除基因因素，這些地區長壽的可能原因高度集中於後天因素：健康的飲食習慣、融入日常的生活活動（而非刻意的高強度運動），以及深厚的社會連結。

至於范倫鐵諾一生堅持自己的美學，根據《Forbes》報導，他是夜貓子，愛飼養巴哥犬，在餐桌上禮儀也近乎偏執，但他愛美，為了維持纖瘦身材，他習慣午餐時盤子裡的每樣菜色只吃一口，更偏愛蛋白質與蔬菜，像是菲力牛排配豌豆。此外，他為了健康與皮膚狀態，是滴酒不沾的。范倫鐵諾的健康長壽論點也與現代科學與醫學建議應從生活習慣、飲食及預防醫學三大核心切入方向差不多，更與「長壽村」居民有共通點。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法