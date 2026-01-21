自由電子報
健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

透視腸道菌》1飲食缺乏會讓腸菌亂啃 壞菌保護防線退守

2026/01/21 09:00

國立陽明交通大學醫學院 生理學科暨研究所/微菌叢研究中心吳莉玲老師及其研究團隊

國立陽明交通大學醫學院 生理學科暨研究所/微菌叢研究中心吳莉玲老師及其研究團隊

膳食纖維一直被公認對健康有益，但「少吃纖維」到底如何影響腸道菌與疾病風險，機制一直不清楚。研究團隊想揭開膳食纖維、腸道菌與腸道防禦屏障之間的關鍵互動。

科學家利用「合成人類腸道菌群」定殖無菌小鼠，模擬人類腸道菌環境，然後長期或間歇性讓小鼠吃低纖維飲食，觀察腸道菌如何利用營養、以及對結腸黏液屏障與病原入侵的影響。

在缺乏膳食纖維時，腸道菌改吃宿主分泌的黏液醣蛋白當食物，結果讓結腸黏液層被「啃」變薄、變弱；加上低纖維飲食，會讓這種「侵蝕黏液」的菌群加速繁殖，使病原菌（例如 Citrobacter rodentium）更容易接近腸上皮，引發致命性結腸炎。這揭示了飲食、腸道菌與腸道屏障之間的精細連結。

透視腸道菌》1飲食缺乏會讓腸菌亂啃 壞菌保護防線退守

這項研究提醒我們，膳食纖維不只是促進排便，更是腸道屏障與菌群平衡的重要燃料。當我們長期缺乏蔬菜、水果、全穀類等纖維時，腸道菌就可能「改吃」腸黏膜，讓保護層變薄、腸道變脆弱，病原菌更容易入侵並引發腸道炎症。日常生活中，多吃天然高纖食品（蔬菜、水果、豆類、全穀）不僅幫助消化，也能維持腸道菌健康、保護腸道黏液屏障、降低腸道感染和發炎疾病的風險，這就是飲食選擇與腸道免疫之間的重要科學連結。（國立陽明交通大學醫學院 生理學科暨研究所/微菌叢研究中心吳莉玲老師及其研究團隊）

