夜間也能看診！ 苗栗大年初一至初三醫療服務不中斷

苗栗縣內5家醫院因應農曆春節期間傳染病之防治需求，於農曆春節大年初一至初三（2月17日至2月19日）開設特別門診。（資料照）

〔記者彭健禮／苗栗報導〕春節期間多數基層診所休診，縣內5家醫院因應農曆春節期間傳染病之防治需求，於農曆春節大年初一至初三（2月17日至2月19日）開設特別門診，分流急診之傳染病病人，降低農曆春節期間醫院急診壅塞之風險，並保障輕重症民眾就醫權益。

苗栗縣衛生局表示，5家醫院分別是頭份市為恭紀念醫院、苗栗市大千綜合醫院、衛生福利部苗栗醫院、苑裡鎮李綜合醫院及大湖鄉大順醫院。5家醫院於大年初一至初三（2月17至19日）的上午及下午時段都有開設特別門診；苑裡李綜合醫院則於初二、初三（2月18、19日）另有晚間特別門診。

衛生局表示，開診情形以當天醫院公告為主，民眾如有需要請先以電話確認；為恭醫療財團法人為恭紀念醫院037-676811、大千綜合醫院037-357125、衛生福利部苗栗醫院037-261920、李綜合醫療社團法人苑裡李綜合醫院037-862387、大順醫院037-997666。

