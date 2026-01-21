自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》減鹽味噌更健康？ 醫搖頭：注意食安問題

2026/01/21 13:36

健康網》減鹽味噌更健康？ 醫搖頭：注意食安問題

西園醫院婦產科醫師邱筱宸表示，長期攝取味噌湯的人，血壓反而比較低，可能與味噌發酵過程中產生的大豆胜肽以及益生菌有關；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕味噌湯是冬天暖胃又好喝的湯品，但市面上種類很多，西園醫院婦產科醫師邱筱宸指出，味噌≠吃鹽，雖然味噌含鈉，但長期攝取味噌湯的人，血壓反而比較低。

邱筱宸在臉書分享，味噌主要成分是黃豆、米加上鹽發酵而成，科學家推測，長期攝取味噌湯的人，血壓反而比較低，可能與味噌發酵過程中產生的大豆胜肽以及益生菌有關。這些成分可能具類似降壓藥物（ACEI）效果，或透過調節交感神經活性等方式，抵消了部分鈉離子對血壓的負面影響。

邱筱宸表示，味噌好處多，但不代表可以無限量喝。不過，她發現有些味噌品牌，為了上架方便或迎合大眾口味，市面上出現了兩種情況：

●減鹽的代價：當鹽分降低，抑菌能力就變差，為了食安往往必須添加防腐劑或是冷藏。

●調味的陷阱：加了胺基酸調味液的味噌，雖然味道好，但吃進了更多不必要的人工添加物。

因此，邱筱宸建議，購買者要有習慣，直接翻到背面看成分表，首選「黃豆、米（或麥）、鹽」的產品，不額外添加其他防腐劑或是調味劑。若是要煮湯，在熄火後，等溫度稍微降一些，再將味噌拌入溶解，這樣營養才不會被高溫破壞。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中