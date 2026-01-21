健康網》減鹽味噌更健康？ 醫搖頭：注意食安問題

西園醫院婦產科醫師邱筱宸表示，長期攝取味噌湯的人，血壓反而比較低，可能與味噌發酵過程中產生的大豆胜肽以及益生菌有關；圖為情境照。（圖取自freepik）



〔健康頻道／綜合報導〕味噌湯是冬天暖胃又好喝的湯品，但市面上種類很多，西園醫院婦產科醫師邱筱宸指出，味噌≠吃鹽，雖然味噌含鈉，但長期攝取味噌湯的人，血壓反而比較低。

邱筱宸在臉書分享，味噌主要成分是黃豆、米加上鹽發酵而成，科學家推測，長期攝取味噌湯的人，血壓反而比較低，可能與味噌發酵過程中產生的大豆胜肽以及益生菌有關。這些成分可能具類似降壓藥物（ACEI）效果，或透過調節交感神經活性等方式，抵消了部分鈉離子對血壓的負面影響。

邱筱宸表示，味噌好處多，但不代表可以無限量喝。不過，她發現有些味噌品牌，為了上架方便或迎合大眾口味，市面上出現了兩種情況：

●減鹽的代價：當鹽分降低，抑菌能力就變差，為了食安往往必須添加防腐劑或是冷藏。

●調味的陷阱：加了胺基酸調味液的味噌，雖然味道好，但吃進了更多不必要的人工添加物。

因此，邱筱宸建議，購買者要有習慣，直接翻到背面看成分表，首選「黃豆、米（或麥）、鹽」的產品，不額外添加其他防腐劑或是調味劑。若是要煮湯，在熄火後，等溫度稍微降一些，再將味噌拌入溶解，這樣營養才不會被高溫破壞。

