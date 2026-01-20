健康網》吃完安眠藥竟住進精神病院 藥師示警：罕見副作用

這顆藥丸讓男子夢遊，彰濱秀傳藥學部教學副組長洪正憲提醒，請務必盡快回診，由醫師協助調整藥物，以免發生不必要的意外。（取自洪正憲臉書）



〔健康頻道／綜合報導〕吃了1顆安眠藥，人卻在精神病院醒來？彰濱秀傳藥學部教學副組長洪正憲提醒，病患是一名44歲的數據科學家，正在服用精神疾病藥物，研判是其中1顆藥出狀況。

洪正憲在臉書專頁「藥師洪正憲-藥就趁憲在」發文指出，這名男子高學歷、邏輯清晰、平時一個人住，正在接受憂鬱症治療。他的藥物包括抗憂鬱藥、緩解焦慮藥物、助眠藥等。失眠時，還會再加上一顆 Zolpidem （如：史蒂諾斯、柔拍等）都是很常見的安眠藥。

請繼續往下閱讀...

病患在精神病院醒來時，十分錯愕，但他完全記不得自己怎麼來的，那一段記憶是空白。據醫護人員回述，他前一晚自己走進精神科急診，堅持要求住院；到了隔天，他又簽下切結書，堅持要出院。

可怕的是，這並非病患第一次發生記憶空白的經歷。他回想，每一次都是在服用Zolpidem的那晚發生。隔天都完全沒有印象。

經過醫師檢查，他沒有腦部或神經疾病，也無酒精或藥物濫用狀況，甚至連打呼或睡眠障礙都沒有。只有一件共通點─睡前吃了那顆小藥丸。很明確的是這顆藥，誘發了複雜睡眠行為（Complex Sleep Behavior, CSB）也就是所謂的夢遊。

洪正憲表示，Zolpidem雖然常被用來幫助入睡，但在少數人身上，可能引起「夢遊樣行為」或「睡中行動卻無記憶」的副作用，研究也曾報告過因此而意外傷害或死亡的情形。若是你或家人服用安眠藥後，發生了「隔天完全不記得自己做過的事」，請務必盡快回診，由醫師協助調整藥物。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法