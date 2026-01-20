自由電子報
健康 > 傷病癌症 > 外傷

癌末嬤傷口惡臭自卑、封閉 銀離子敷料消臭重享天倫樂

2026/01/20 17:53

奇美醫院傷口照護中心主任林祐丞醫師（右二）協助指導護理與照護人員精進末期病人傷口照護的技巧。（記者王俊忠攝）

奇美醫院傷口照護中心主任林祐丞醫師（右二）協助指導護理與照護人員精進末期病人傷口照護的技巧。（記者王俊忠攝）

〔記者王俊忠／台南報導〕70多歲的陳奶奶是位乳癌末期患者，左胸因腫瘤潰瘍形成1個比成人臉還大的巨大傷口，這傷口除了滲液量多、換藥疼痛外，還會散發陣陣惡臭，奶奶變得自卑、拒絕兒孫探視。奇美醫院傷口照護醫師協助改變過往保守換藥方式，進行精準清潔傷口、搭配健保可給付的高吸水與除臭功能銀離子敷料，第1次積極換藥後就幾無惡臭，讓奶奶與兒孫共度最後1個月的安寧時光。

奇美醫院傷口照護中心主任林祐丞醫師在2025年10月間指導護理團隊改變以往保守換藥模式，改採精準的傷口清創與清潔，搭配具高度吸水性與除臭功能的銀離子敷料。經過幾次調整，過往傷口會飄出的異臭味大幅減輕，滲液也得到控制、緩解疼痛。陳奶奶終於不再因傷口異臭味而感到自卑。

林祐丞指出，對於末期病人而言，傷口照護目標與一般病人不同。一般傷口追求是「癒合」，但到末期安寧療護中的傷口則著重「舒適與尊嚴」。據臨床觀察，許多癌末病人伴隨有惡性腫瘤潰瘍傷口，尤其是乳癌與口腔癌患者，這類癌患傷口常有大量滲液、易出血及難聞的惡臭味，嚴重影響病人自尊心與生活品質。

過去許多照護者面對這類傷口常感到無助，甚至擔心疼痛或出血、不敢徹底清潔。然而，最新醫學研究強調「照護技巧」與「敷料使用」的重要性，即使是末期傷口，經由適當清潔與敷料使用，也能有效減少感染及改善異異味。

奇美醫院傷口照護中心近期與台灣安寧緩和醫學會及護理學會合作舉辦「傷口照護工作坊」，針對3大核心主題對南台灣的醫護、照護人員進行深度培訓，包括1、皮膚照護：強化末期病人脆弱皮膚的預防性保護，減少因長期臥床或營養不良導致的壓力性損傷；2、癌症傷口：針對惡性潰瘍提供精準止血與異味控制的臨床技巧；3、傷口衛生：推廣主動清潔的概念，透過正確的清創與生物膜管理，提升傷口環境品質。

林祐丞強調，慢性傷口需要先進敷料的精準輔助才能見效，藉由工作坊的個案分享與實務操作，學員能了解如何依照不同傷口特性（如滲液量、是否感染、是否疼痛等）選擇最適合的敷料。透過與安寧緩和醫學會的跨領域合作，不僅將專業的傷口照護技巧帶入居家安寧與病房，更配合健保局推動「傷口外展服務」，讓行動不便的末期病人也能在家中獲得醫學中心等級的諮詢與診療。

