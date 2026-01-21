健康網》通通吃錯？低卡便當越吃越肥 營養師揭暗藏陷阱

專家表示，看起來不油的低卡便當，未必真的對身體友善，關鍵問題在「鈉含量」；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕不少外食族選便當時，第一眼就被「低卡、清爽、少油」吸引，以為這樣吃比較健康。然而，營養師陳珮淳提醒，看起來不油的低卡便當，未必真的對身體友善，關鍵問題往往藏在看不見的「鈉含量」裡，會導致水腫、臉腫、手腫，體重沒吃多卻反而變重，她進一步提供選擇健康便當的5大關鍵。

陳珮淳在臉書專頁「熊抱營養師｜珮淳」發文分享，許多低卡便當為了維持風味，反而大量使用醬油、滷汁、調味粉、醃料、拌醬，導致鈉攝取過高，容易引發水腫、疲倦與身體負擔。其實，油脂是幫助脂溶性營養吸收、讓胃排空速度正常、穩定血糖與飽足感，低油、高鈉會讓便當的味道夠，但身體壓力更大，身體會出現「重、脹、累、卡」的感覺。

健康便當5關鍵

如何選擇健康的便當呢？陳珮淳提供了以下5項原則：

●看調味，不只看熱量

清煎、清炒、乾滷，醬汁另外放，或請店家少醬，比低卡更重要，高鈉容易造成水腫與身體負擔。

●主菜選原型蛋白質

多選鯖魚、秋刀魚、煎魚（少醬）、雞腿、雞胸（不裹粉）、滷豆腐、板豆腐（顏色不深），少選炸排、裹粉排、香腸、火腿、培根等加工肉，原型食物胺基酸結構完整，身體好利用。

●不要完全怕油，重點是用對油

適量油脂有助營養吸收與飽足感，有一點煎、炒，有魚類、堅果、植物油，避免「低油＋高鈉」的重口味菜色。

●配菜顏色自然最安全

多選高麗菜、花椰菜、地瓜葉、菠菜，烹煮方式多選擇燙、清炒、涼拌（少醬），避免醬燒、三杯、滷到發黑的配菜。

●觀察吃完後的身體感覺

不口渴、不水腫、感覺輕鬆，才是真正適合身體的便當。

陳珮淳總結，健康便當不是完美便當，而是每天都能讓身體，好消化、好循環、好修復。選擇少一點刺激，身體就能多一點空間變好。

