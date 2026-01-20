健康網》G5磁暴又來了 專家點名3類人有隱形威脅

台北榮總遺傳優生科主任張家銘表示，電磁敏感體質的人還是要小心。圖為2024年磁暴影響時產生的北極光。（法新社）

〔健康頻道／綜合報導〕受太陽表面活躍區發生長延時太陽閃焰影響，中央氣象署太空天氣作業辦公室表示，自今（21）日凌晨2點起持續出現地球磁場擾動指數遽增，預期短暫達到劇烈（G5）等級，預計持續時間達36小時（至21日下午2點）。

氣象署表示，預估線路電流異常增高、高頻無線電通訊無法使用、衛星定位誤差增加、低頻無線電通訊異常、中緯度地區（地磁緯度40度）能見到極光活動。電力系統部分，大規模的電壓控制系統與保護系統將發生問題。部分的電力輸送網將完全中斷或短暫停電，變壓器也有機會損壞。太空飛行器操作部分，表面電荷累積，造成姿態異常、資料傳輸異常和定位系統異常。

請繼續往下閱讀...

社群媒體上已有不少人談及自身經歷，前（2024）年5月，台灣歷經G5等級，2003年在萬聖節出現磁暴，此次算是21世紀的第3次。有人寫著：「太陽能量超強，後腦、頸、背可能會有痠痛、僵不適，亦會發現於近日夢境中出現一些舊有人事物，或一些久遠以前的事件，透過夢境重臨……」、「我今天有感覺到一點不舒服，等等下班，要快點休息睡覺」、「太陽磁暴＋地磁＋輻射暴……要多喝水排毒、讓能量流動，多休息」。

張家銘於臉書專頁「基因醫師張家銘」發文分享，過去十年，來自芬蘭、俄羅斯、美國、日本的研究團隊相繼證實：強烈的地磁擾動會干擾人體的自律神經、心血管系統與睡眠節律。這不只是科學假說，而是經由心率變異性變化追蹤、長期追蹤統計分析與電生理觀察等方式，層層驗證的科學結果。

張家銘解釋，原因來自磁場擾動會干擾我們的交感神經，導致血壓上升、心跳不規則，尤其對已有高血壓、心律不整或動脈硬化的族群，更是一種隱形威脅。這不是個案經驗，而是從超過6項大型國際研究中統計出來的結論。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法