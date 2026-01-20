自由電子報
吞嚥障礙成高齡隱形危機 8專家合作提實用解方

2026/01/20 17:07

面對吞嚥障礙與高齡長者，聖若瑟失智老人養護中心營養師羅于姍示範，製作春節應景糕點「三色雪花糕」，兼顧節慶風味也確保吞嚥安全。（天主教失智老人基金會提供）

〔記者吳柏軒／台北報導〕失智者隨著病程進展，吞嚥能力逐步退化，對生活品質與照顧負荷造成極大影響，天主教失智老人基金會累積28年在第一線照護經驗，邀請到國內8位牙科、復健、神經內科、吞嚥、藥學、營養等專家學者，推出「一路吃到老」書籍，整理牙口健康到吞嚥困難的相關照護，並呼籲國人重視吞嚥能力與維持健康。

基金會執行長鄧世雄表示，根據衛福部統計，65歲以上的長者約有3至5成存在不同程度的吞嚥困難，且會隨年齡增長與慢性疾病的增加而持續攀升，特別是中風、帕金森氏症及失智症患者，更是吞嚥障礙的高風險族群，而吞嚥困難不僅可能導致營養不良、體重下降與脫水，也大幅增加吸入性肺炎、嗆咳與窒息等嚴重併發症的風險。

失智老人基金會與蘇天財文教基金會、永齡慈善基金會捐助支持下，邀請8名專家推出「一路吃到老」一書，作者之一的食食樂語言治療所長王雪珮分享，民眾可透過「反覆唾液吞嚥測試（RSST）」自我檢查吞嚥功能，在30秒內吞嚥口水少於5次，代表功能開始退化；若不到2次，可能已有吞嚥障礙。

作者之一輔仁大學營養科學系退休副教授駱菲莉提醒，雖長輩觀念粗茶淡飯或食慾不佳，建議長者的蛋白質要吃足夠，每個人每日蛋白質建議攝取量約為每公斤體重需要1.2至1.5公克，關鍵不在一次補足，而是「分散攝取」。此外，也可透過營養補充劑或強化奶粉來補充。

針對社會大眾對於長者「嗆到」與「吞嚥困難」仍存在不少迷思，駱菲莉提醒，「一嗆到就拍背」其實未必正確，若仍能咳嗽與說話，應讓長者自行咳出、調整進食節奏，強行拍背反而可能更危險。

另一個常見誤解是「吞嚥困難就全部打成泥」，駱菲莉指出，長輩過早吃糊化食物會讓口腔與咀嚼功能退化，降低進食樂趣與尊嚴，建議依循IDDSI國際質地分級，循序調整，並保留食物顏色與風味。

