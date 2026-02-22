自由電子報
健康 > 抗老養生 > 皮膚醫美

過年泡湯、熬夜、暴飲暴食…皮膚問題恐一次爆發

2026/02/22 11:02

皮膚科醫師觀察，每逢農曆年後，門診量平均增加一到兩成，乾冷天氣、熬夜作息加上飲食失控，讓各種皮膚問題一次爆發。（記者邱芷柔攝）

皮膚科醫師觀察，每逢農曆年後，門診量平均增加一到兩成，乾冷天氣、熬夜作息加上飲食失控，讓各種皮膚問題一次爆發。（記者邱芷柔攝）

〔記者邱芷柔／台北報導〕小腿乾到發癢、頭皮屑狂掉、眉毛脫皮，甚至嘴唇冒水泡、臉上爆痘，這些「春節後皮膚災情」，其實一點都不意外，皮膚科醫師觀察，每逢農曆年後，門診量平均增加一到兩成，乾冷天氣、熬夜作息加上飲食失控，讓各種皮膚問題一次爆發，其中不少人最早察覺的警訊，就是「小腿怎麼突然乾成這樣」。

台北長庚醫院皮膚外科副主任黃毓惠指出，年節後皮膚病號增加，和氣溫是否轉冷高度相關，只要氣溫落在十幾度左右，乾燥性皮膚炎、濕疹、脂漏性皮膚炎等問題就特別容易找上門。

其中最常見的就是「乾」，黃毓惠說，不少民眾過年愛往日本旅遊，或安排泡溫泉行程，乾冷氣候加上長時間泡湯，皮膚油脂被大量洗掉，小腿往往最先撐不住，從乾癢、脫屑一路惡化，嚴重時已是乾燥性皮膚炎或乾燥型濕疹。

黃毓惠指出，除了天氣，作息大亂也是關鍵，過年熬夜打牌、追劇，會讓脂漏性皮膚炎惡化，不少人一個年過完，才發現頭皮屑暴增，連眉毛、鼻翼都開始脫皮，這並非單純「洗頭沒洗乾淨」；另外，睡不好、太疲累，免疫力跟著失衡，單純性皰疹與痘痘也容易趁機報到，門診中常見病人嘴唇冒出小水泡，或臉部突然爆痘，多半與年節期間作息紊亂有關。

飲食同樣是隱形地雷。黃毓惠提醒，酒糟肌族群若飲酒或吃太辣的年菜，容易誘發泛紅、膿皰；而異位性皮膚炎與乾癬患者，則要避免進補過頭，人蔘、靈芝，甚至羊肉爐、薑母鴨，都可能讓症狀加劇，「免疫力不是越強越好」。

究竟年節該怎麼「養膚」？黃毓惠建議，第一步就是顧好睡眠，放假也盡量在晚上11點前上床，只要連續幾天睡得夠，皮膚狀況往往會明顯回穩。若計畫前往寒冷地區，保養要提前準備，凡士林或高保濕乳液不可少，一天不只擦一次，早、中、晚加睡前都要補；不習慣油膩感者，可選擇標示「敏感肌適用」、不含香精與酒精的保濕產品，降低刺激風險。

