健康 > 抗老養生 > 皮膚醫美

想過年沒有痘痘臉 醫教戰熬夜、小酌的安全界線

2026/02/22 13:12

春節痘痘、濕疹、異位性皮膚炎與蕁麻疹等皮膚問題在過年期間或年後一次爆發。台大醫院皮膚部主治醫師卓雍哲指出，春節飲酒應以「小酌助興」為原則，避免過量，才能開心過年又不傷皮膚；圖為情境照。（圖取自freepik）

春節痘痘、濕疹、異位性皮膚炎與蕁麻疹等皮膚問題在過年期間或年後一次爆發。台大醫院皮膚部主治醫師卓雍哲指出，春節飲酒應以「小酌助興」為原則，避免過量，才能開心過年又不傷皮膚；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔記者侯家瑜／台北報導〕春節連假團聚氣氛濃厚，不少民眾熬夜追劇、打牌、飲酒，作息大亂。醫師提醒，作息不規律、睡眠不足與酒精刺激，都可能影響免疫調節，讓痘痘、濕疹、異位性皮膚炎與蕁麻疹等皮膚問題在過年期間或年後一次爆發。

台大醫院皮膚部主治醫師卓雍哲指出，熬夜是否影響健康因人而異，但多數人若能在晚上11點至12點前入睡，對身體與免疫系統仍較有利。人體許多免疫與修復機制受生理時鐘調控，長時間作息混亂，容易讓體內發炎反應變得更明顯，進而反映在皮膚狀況上。

不少民眾發現，過年後痘痘變多、皮膚變癢或濕疹復發，卓雍哲說，除了青春痘外，免疫相關皮膚疾病也容易因壓力、勞累與短期作息失調而惡化，包括濕疹、異位性皮膚炎、蕁麻疹等，加上冬季本就是皮膚乾燥、搔癢的好發季節，更容易出現症狀波動。

至於熬夜多久會出問題？卓雍哲表示，1天的影響通常有限，但個體差異很大，有些人可能短時間就出現反應，也有人較為耐受，關鍵仍在於是否長期、反覆作息失衡。他建議，春節適度放鬆無可厚非，但應試著在假期中找到屬於自己的平衡點。

飲食方面，卓雍哲指出，食物對皮膚的直接影響通常沒有民眾想像中那麼大，但高油、高熱量飲食確實可能讓痘痘較容易生成；而對於容易搔癢的皮膚疾病，重口味、辛辣料理或含酒精調味，可能讓症狀更加明顯。

談到春節少不了的小酌，卓雍哲說，喝酒是否容易臉紅，與酒精代謝基因有關。台灣族群中，許多人酒精代謝能力較差，容易臉紅，這類族群更需注意酒精對健康的影響。酒精本身並非過敏原，但具有「誘發性」，容易讓原本不穩定的皮膚疾病惡化，特別是搔癢症狀，往往在飲酒後短時間內就會加劇。

他提醒，若皮膚狀況控制穩定，少量飲酒影響較小；但若仍在發作期，酒精、熬夜與睡眠不足都可能成為誘發因素。春節飲酒應以「小酌助興」為原則，避免過量，才能開心過年又不傷皮膚。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

