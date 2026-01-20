為何有人很少感冒？ 研究揭「天選之人」的鼻大不同

天冷容易感冒，是因為鼻子「當機」了？最新研究證實，冷空氣會抑制鼻腔內「干擾素」的生成，讓病毒有機可趁；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔編譯陳成良／綜合報導〕每到冬天，身邊總有人感冒不斷，但也有些人即使接觸了病毒卻安然無恙。為什麼？《華爾街日報》報導，耶魯大學醫學院（Yale School of Medicine）發表於期刊《Cell Press Blue》的最新研究找到了答案：這場戰役的勝負，全看你鼻子裡的「防禦部隊」反應夠不夠快。

研究資深作者、免疫學家福克斯曼（Ellen Foxman）指出，並非所有接觸到「鼻病毒（rhinovirus，普通感冒最常見禍首）」的人都會生病，事實上只有約一半的人會出現症狀。關鍵在於當病毒入侵鼻腔細胞時，身體能否迅速產生一種名為「干擾素（interferon）」的蛋白質。

請繼續往下閱讀...

在「好的反應」中，身體會迅速釋放干擾素，築起防火牆阻擋病毒複製。如果反應夠快，受感染的細胞會被控制在1%以下，病毒無法擴散，你甚至感覺不到自己被感染了。

然而，如果這道防線啟動太慢或被破壞，病毒就會長驅直入。當受感染細胞超過30%時，身體就會被迫啟動「焦土政策」，產生發炎蛋白，導致流鼻水、鼻塞等發炎反應，這就是我們感覺到「生病」的時刻。

老一輩常說「穿暖點才不會感冒」，這句話是有科學根據的。研究發現，鼻腔與肺部細胞周圍的冷空氣，似乎會給病毒帶來優勢。福克斯曼指出，較低的溫度會抑制或延遲干擾素的產生，讓鼻子的防禦系統「反應變慢」，病毒因此有機可趁。

剛生完病反而無敵？ 抽菸者最脆弱

研究還發現了兩個有趣的現象：首先，如果你近期才剛得過病毒感染，體內的干擾素防禦機制可能仍處於「活躍狀態」，這反而讓你更容易抵擋下一波病毒攻擊。其次，環境毒素是防禦系統的殺手。吸入空氣污染或香菸煙霧，會顯著改變免疫反應，導致面對感冒病毒時，更容易引發有害的發炎反應。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法