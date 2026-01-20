自由電子報
健康 > 傷病癌症 > 疫病疫苗

台中女童染蘋果病併發心肌炎不治 疾管署籲3類高風險注意

2026/01/20 16:57

微小病毒B19曾在2024年底，在日本引起俗稱「蘋果病」的傳染性紅斑病大流行。（資料照、示意圖／日本厚生勞動省）

微小病毒B19曾在2024年底，在日本引起俗稱「蘋果病」的傳染性紅斑病大流行。（資料照、示意圖／日本厚生勞動省）

〔中央社〕台中10多歲女童疑染微小病毒B19引發急性心肌炎不治。疾管署防疫醫師說明，多數人感染後症狀輕微，但有血液疾病、免疫低下者及孕婦重症風險高，如併發心肌炎，致死率達3成。

衛生福利部疾病管制署防疫醫師林詠青今天在例行疫情週報表示，近期接獲一起台中女童通報為疑似流感併發重症個案，不過後續檢驗為流感陰性，詳細死因仍由檢調釐清中。

外傳此案女童感染微小病毒B19型，引發急性心肌炎過世。林詠青說，此病毒傳染途徑與多數呼吸道傳染病類似，主要透過飛沫傳染，感染病毒後4到14天，就可能開始有症狀；通常症狀輕微，包含發燒、頭痛、肌肉痠痛等，與一般感冒症狀類似，可自行痊癒。

至於其典型症狀，林詠青表示，在日本被稱為「蘋果病」，台灣稱「傳染性紅斑」，就是因典型症狀為臉頰出現鮮紅色皮疹，且疹子也可能延伸到軀幹與四肢，多會自行康復；若是成人感染，疹子比較少見，較常見為關節痛、關節炎症狀，也多會自行痊癒。

林詠青指出，比較罕見情況下，此病毒可能侵犯其他器官系統，如本身有血液疾病，可能侵犯造血系統，尤其若有慢性貧血，可能造成貧血症狀更嚴重；若本身有免疫功能低下，感染期間可能持續較久、症狀較嚴重；孕婦感染則可能造成胎兒貧血、水腫，嚴重可能造成死胎等狀況。

以往研究也發現，此病毒可能造成心臟、神經、肝腎等方面症狀。林詠青說，其中可能造成包含心肌炎、腦炎或腦膜炎，及肝腎發炎等嚴重併發症，致死狀況最常見的是併發心肌炎，致死率高達3成，且病程較為快速。

在預防與治療上，林詠青表示，微小病毒目前沒有抗病毒藥物，也沒有疫苗，治療仍靠支持性療法；預防則須透過勤洗手、戴口罩，尤其慢性血液疾病、免疫低下者及孕婦重症風險較高，應避免與有上呼吸道症狀者接觸。

