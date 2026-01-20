自由電子報
健康 > 心理精神

正向思考真的有用 研究證實可提升疫苗抗體反應

2026/01/20 17:48

研究顯示，正向思考或許能助人良好發揮疫苗功效；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自freepik）

研究顯示，正向思考或許能助人良好發揮疫苗功效；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自freepik）

〔編譯謝宜哲／綜合報導〕正向思考的力量很可能比人們所預想的還要龐大，以色列1項研究發現，正向思考或許能助人更良好發揮疫苗功效。此研究發表在《自然醫學》期刊上。

根據科學網站《ScienceAlert》報導，以色列特拉維夫大學的研究團隊發現，成功提高大腦獎賞相關（reward-related）區域活動的人在接種常規疫苗後，表現出更強的抗體反應。

共有85名參與者參加實驗，他們被分為3組。第一組參與者接受一系列增強大腦獎賞途徑活動的心理練習。

功能性磁共振成像（fMRI）神經回饋，讓第一組參與者能觀察自己的大腦活動，從而學習和練習刺激目標區域。第一組參與者成功增加獎勵途徑活動後，會讓電腦螢幕上顯示的臉逐漸變得更快樂。

第二組參與者接受類似的神經回饋訓練，但焦點放在與獎勵處理無關的大腦區域。第三組則沒有接受任何神經回饋訓練。

在第一組和第二組完成3到4次訓練後，所有參與者都接種了乙型肝炎病毒（HBV）疫苗。研究團隊在參與者接種後的14天和28天測量疫苗的抗體濃度。

研究結果顯示，成功完成練習並刺激大腦獎賞趨勢相關的人，顯示出更多乙型肝炎病毒特異性抗體，證明免疫反應有所增強。

研究團隊表示，此研究顯示有意識地驅動的正向思維可影響免疫功能，正向期望的干預可能有助於輔助醫療治療。這些干預可能會針對大腦中支持免疫的化學訊號，包括多巴胺。

研究團隊強調，此發現可用來探索增強免疫過程的新方法，這在癌症免疫療法和慢性發炎等領域中具有潛在的應用價值。

載入中