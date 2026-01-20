健康網》飽受長期言語羞辱到經濟勒索 父母受暴黑數不少

弒殺雙親的廖姓逆子長期對父母施暴。精神科醫師楊聰財指出，老人保護議題隨著社會事件而浮上檯面。（資料照，記者陸運鋒攝）

〔健康頻道／綜合報導〕貝克漢家族反目，長子寫了6頁聲明與父母決裂，並表明不想和父母和解；蘆洲賣蔥油餅老夫婦因當年「向神明求來的」孩子，因此對獨生子十分寵愛。精神科醫師楊聰財指出，老人保護議題隨著社會事件而浮上檯面。

楊聰財指出，老人受暴案件常呈現長期言語羞辱、長期恐嚇、長期經濟勒索，或偶發肢體暴力。父母常因「那是自己孩子」「家醜不可外揚」而遭遇暴力卻不敢求助。

另外，楊聰財說，父母常明知被孩子傷害，仍選擇隱忍，並自圓其說：「他只是一時情緒不好」、「他小時候我也打過他，現在算扯平」、「他不是壞，只是壓力大」、「報警會毀了他的一生」。

於是父母往往把「保護孩子」放在「保護自己」之前。楊聰財認為，很多父母會認為，「如果孩子變成這樣，一定是我教不好」而產生了羞愧、自責、罪惡感。

因此，楊聰財表示，這類案件一旦出事就很嚴重，尤其子女本身就具備高風險因子，可能是毒品、酒精重度使用者、情緒控管障礙、人際挫敗、失業，他們長期對父母有高度依賴又高度怨恨，對於自己「被供養」感到羞辱與憤怒。

楊聰財認為，這類父母在社會中存在黑數不少，也很難啟動社福體系掌握的高風險個案。社會需要更主動的「關係式關懷」，而非只等通報，才能讓這些生活在逆子陰影下的父母得到幫助。

