婦女一感冒臉就痛 經鼻竇內視鏡手術幫助呼吸順暢

鼻竇內視鏡手術現可結合3D 立體導航系統，手術前會先將病人的電腦斷層影像匯入系統，進行立體重組。（恩主公醫院提供）

〔記者黃政嘉／新北報導〕近期氣溫驟降、乾冷空氣刺激，1名38歲女性長期受鼻涕倒流、慢性咳嗽與濃痰困擾，經鼻噴劑與口服藥物治療數週也無改善，在醫院接受鼻竇內視鏡手術治療並定期回診下，症狀才明顯改善，恩主公醫院提醒，若反覆出現鼻塞、黃綠色濃鼻涕、嗅覺下降或鼻涕倒流等症狀超過3個月，恐為慢性鼻竇炎，應及早就醫評估，以免影響生活品質。

恩主公醫院耳鼻喉科醫師郭哲麟表示，該女患者長期受鼻涕倒流、慢性咳嗽與濃痰困擾，只要感冒，兩側臉部就明顯脹痛，尤其在眼窩內側周圍，嚴重影響工作與生活，經內視鏡與電腦斷層檢查，發現雙側鼻竇皆有慢性發炎情形，她曾接受鼻噴劑與口服藥物治療數週，但症狀改善有限，經醫師評估，進行鼻竇內視鏡手術，術後配合定期回診與鼻腔沖洗，原本鼻腔內常出現的異味、類似腐敗或發酵的氣味已消失，鼻涕倒流、臉部悶痛與呼吸不順等症狀也明顯改善。

請繼續往下閱讀...

他指出，過去傳統鼻竇內視鏡手術，主要仰賴醫師的臨床經驗，在手術過程即時對照內視鏡畫面與術前電腦斷層影像，判斷器械當下所在位置與周邊解剖構造，隨著醫療科技進步，鼻竇內視鏡手術已結合3D立體導航系統，如同開車使用即時導航，協助醫師清楚掌握操作方向與位置，在兼顧安全的前提下，降低出血量與神經血管損傷風險。

恩主公醫院說明，鼻竇內視鏡手術目前有健保補助，但健保主要給付標準的「手術費」，實際費用會因手術複雜度、使用的自費醫材有所差異，是否採用3D立體導航系統輔助，視患者個人意願。

郭哲麟強調，鼻竇炎的治療可分為非手術與手術方式，並非所有鼻竇炎患者都需要接受手術治療，仍須依症狀嚴重度、影像檢查結果與藥物治療反應綜合判斷，非手術治療包括口服藥物、鼻噴劑與鼻腔沖洗，當傳統治療效果有限時，才會考慮安排手術。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法