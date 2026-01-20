自由電子報
健康 > 傷病癌症 > 疫病疫苗

國外登革熱、瘧疾未歇 寒假出國掌握「防疫3大招」

2026/01/20 15:52

疾管署副署長林明誠提醒，寒假出國前應先掌握目的地疫情資訊。（記者侯家瑜攝）

疾管署副署長林明誠提醒，寒假出國前應先掌握目的地疫情資訊。（記者侯家瑜攝）

〔記者侯家瑜／台北報導〕寒假到來，國人出國旅遊人次明顯增加。疾管署副署長林明誠今（20）日提醒，民眾出國前務必先掌握目的地疫情資訊，並於出發前2至4週至旅遊醫學合約醫院諮詢，落實個人防護與飲食衛生，才能降低感染風險，安心出遊。疾管署也提出「寒假國外旅遊三招起吉避凶」，呼籲民眾從呼吸道、蟲媒及飲食三大面向做好防疫準備。

第一招是「疫苗、洗手、戴口罩」，個人防護首重呼吸道防護：

林明誠指出，近期全球流感活動度仍高，鄰近日本、韓國及香港雖呈下降或波動趨勢，但仍處相對高點；西亞、南亞、東南亞、歐洲、北非、美洲及加勒比海地區仍持續流行。新冠病毒方面，全球陽性率略升，日本、香港、菲律賓及美國疫情皆有上升趨勢。此外，全球麻疹疫情持續，近2個月美國、加拿大、越南、印尼、澳洲、紐西蘭及以色列等國皆通報病例。林明誠建議，規劃前往相關國家或地區的民眾，應評估接種流感、新冠、麻疹等相關疫苗，並落實手部衛生與咳嗽禮節，進出人多、空氣不流通場所時佩戴口罩，以降低呼吸道疾病感染風險。

寒假國外旅遊潮來臨，疾管署提醒民眾牢記三招起吉避凶。（疾管署提供）

寒假國外旅遊潮來臨，疾管署提醒民眾牢記三招起吉避凶。（疾管署提供）

第二招為「防蚊、防瘧、預投藥」，避免蟲媒傳染病威脅：

林明誠指出，美洲地區登革熱與屈公病疫情持續，亞洲鄰近國家如柬埔寨、孟加拉、印度、泰國、斯里蘭卡、尼泊爾、印尼、馬來西亞、寮國、新加坡、越南及中國等，也持續出現登革熱病例。民眾旅遊期間應穿著淺色長袖衣物、使用政府核可的防蚊藥劑，並選擇有紗窗或紗門的住宿環境，減少蚊蟲叮咬。此外，瘧疾仍是全球重要公共衛生問題，除非洲外，亞洲的印度與印尼亦持續通報病例。林明誠提醒，若計畫前往瘧疾流行地區，務必至少提前一個月至旅遊醫學門診諮詢，評估是否需服用抗瘧藥物，並依醫囑完整服藥。

第三招是「飲食衛生要做到」，防範食媒傳染病：

林明誠呼籲，品嘗當地美食時，應選擇有信譽、環境清潔的餐飲商家，用餐前以肥皂正確洗手，並避免生食、生飲，以降低感染霍亂、急性病毒性A型肝炎、諾羅病毒、腸病毒等食媒疾病的風險；同時也應避免帶未完整接種疫苗的幼童前往小兒麻痺症流行地區。

林明誠進一步提醒，旅途中如出現不明原因發燒或身體不適，入境時若有嘔吐、腹瀉、腹痛、發燒、出疹、黃疸、週期性發冷發熱、淋巴腺腫脹或骨關節酸痛等症狀，應主動告知機場檢疫人員，並配合必要檢疫措施。返國後21日內若出現相關症狀，應儘速就醫並告知醫師旅遊史與接觸史。由於部分傳染病潛伏期可長達6個月以上，民眾若有疑似症狀，仍應主動說明近期旅遊史，協助醫師正確診斷，確保自身與社區健康安全。

