女童染B19病毒喪命前「曾通報流感重症」 蘋果病恐釀心肌炎致死率達3成

〔記者侯家瑜／台北報導〕台中近日爆出一名11歲女童因感冒、咳嗽症狀持續近1個月，外出途中突然大叫一聲後昏迷，緊急送醫裝上葉克膜，搶救2天仍不幸宣告不治。昨（19）日傳出檢驗結果顯示，女童感染俗稱「蘋果病」的Parvovirus B19微小病毒。疾管署今（20）日證實，該名女童曾被通報為流感併發重症個案，但流感檢驗結果為陰性；至於B19微小病毒陽性一事，疾管署也出面說明常見的臨床症狀、傳染途徑等，強調該病毒多數情況為輕症、可自行痊癒，但極少數可能引發致命併發症，致死率達3成。

疾管署防疫醫師林詠青指出，Parvovirus B19微小病毒在一般情況下，屬於症狀輕微、可自行痊癒的病毒感染，多數人感染後不需特殊治療即可恢復，部分人甚至完全沒有症狀。其傳染途徑與一般呼吸道感染相似，主要透過飛沫傳染，潛伏期約為4至14天，最長可達21天。

林詠青說明，微小病毒B19在兒童身上最常見的表現為「傳染性紅斑」，也就是俗稱的「蘋果病」。初期症狀常與感冒相似，包括發燒、頭痛、倦怠、肌肉痠痛等，容易被誤認為一般上呼吸道感染；接著在臉頰出現鮮紅色皮疹，看起來像被打了一巴掌，之後皮疹可能延伸至軀幹與四肢，部分患者會感到搔癢，但多數情況下皮疹會逐漸消退，不會留下疤痕。成人感染微小病毒B19時，典型的紅疹反而較少見，較常出現關節痛或關節炎，常見於手腕、膝蓋等部位，症狀可能持續一段時間，但大多也會自行痊癒。

不過，林詠青也特別提醒，微小病毒B19在少數3類高風險族群中，可能引發嚴重併發症。包括本身有慢性血液疾病者，可能因病毒影響造血功能，導致嚴重貧血；免疫功能低下者，因身體無法有效清除病毒，感染時間可能拉長，症狀也會更嚴重；孕婦若感染，則可能造成胎兒貧血、胎兒水腫，甚至死胎。

此外，過去研究也發現，微小病毒B19在極罕見情況下，可能侵犯心臟、神經系統及肝腎等器官。其中心臟併發症最為危險，可能引發急性心肌炎，導致心臟功能迅速惡化。林詠青指出，歷來文獻顯示，若B19病毒引發心肌炎，致死率可能高達3成，且病程變化快速，是造成死亡最常見的原因之一。其他如腦炎、腦膜炎、肝炎、腎臟發炎，或因嚴重貧血、肝衰竭導致死亡的情形，也曾被零星報告。

針對治療方式，林詠青強調，目前針對微小病毒B19「沒有特效抗病毒藥物，也沒有疫苗」，臨床治療以支持性療法為主，包括退燒、止痛、補充水分、密切觀察器官功能。若出現心肌炎、嚴重貧血或其他重症併發症，則需依病況進行加護治療。

在預防方面，林詠青指出，微小病毒的防治方式與其他呼吸道病毒相同，應落實勤洗手、戴口罩，咳嗽或打噴嚏時遮掩口鼻。高風險族群，包括孕婦、慢性病患者與免疫力低下者，應避免與有上呼吸道症狀者密切接觸，若需前往人潮密集場所，建議配戴口罩，以降低感染風險。

疾管署也提醒，雖然微小病毒B19多數為良性、自限性疾病，但若出現持續高燒、胸悶、呼吸困難、極度倦怠、臉色蒼白等異常症狀，應及早就醫評估，避免延誤病情。

