健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

健康網》30歲女吃大餐後上腹劇痛逝 醫揭三酸甘油脂致命1大錯誤

2026/01/20 14:32

多數民眾可能覺得三酸甘油脂偏高只是「慢性問題」，甚至自行停藥，專家警告，恐引來致命性的「急性胰臟炎」；圖為情境照。（圖取自freepik）

多數民眾可能覺得三酸甘油脂偏高只是「慢性問題」，甚至自行停藥，專家警告，恐引來致命性的「急性胰臟炎」；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕多數民眾可能覺得三酸甘油脂偏高只是「慢性問題」，不痛不癢就能暫時不理。然而，安南醫院醫療副院長許秉毅指出，三酸甘油酯高最恐怖的併發症就是致命性的「急性胰臟炎」，一位30歲的女性，已知三酸甘油脂偏高，也曾吃藥一陣子，因不想長期服藥，後來自行停藥，某次大餐後突發病，便造成不可挽救的憾事。

許秉毅在臉書專頁「吃病」發文分享，三酸甘油酯高最恐怖的病發症就是致命性的「急性胰臟炎」。還記得某年冬天，一位30歲的年輕女性，和友人去吃了高檔自助餐後，半夜突然出現劇烈的上腹痛，痛到受不了，被緊急送到急診。檢查後發現，她的血中澱粉酶非常高，確診是嚴重的急性胰臟炎，於是立刻收住院治療。

許秉毅接著說明，隔天她開始呼吸急促，腎功能變差，血鈣也下降，整體狀況明顯惡化，轉送到加護病房。因為她沒有喝酒的習慣，也沒有膽結石，「我特別再問了一次病史，詢問她是否曾有三酸甘油脂過高的問題。」她說，自己以前就知道三酸甘油脂偏高，也曾吃過一陣子藥，但因為不想長期服藥，後來就自行停藥了。進入加護病房後，她很快需要插管、使用呼吸器。然而，病情進展非常迅速，第二天就出現休克，最終仍不幸離世。令人遺憾的是，等到她過世後，實驗室的三酸甘油脂檢驗結果才回報，數值竟然高達4000多mg/dL。

高三酸甘油酯血症與健康風險

許秉毅表示，當血液中的三酸甘油酯（TG）濃度超過150mg/dL時，即診斷為高三酸甘油酯血症。根據濃度不同，可分為：

●輕度至中度：150–499 mg/dL。

●嚴重：≥500 mg/dL。

●極其嚴重：≥1000 mg/dL（發生急性胰臟炎的風險非常高）。

許秉毅強調，一旦長期三酸甘油酯過高，會對全身健康造成嚴重威脅：

1.急性胰臟炎：這是最危險的急性併發症，可能導致死亡、胰臟壞死或多重器官衰竭。

2.動脈硬化性心血管疾病：增加心臟病發作、中風及周邊動脈疾病的風險。

3.肝臟健康問題：易導致代謝功能障礙相關脂肪肝（MASLD）、肝臟發炎、纖維化，甚至進展為肝硬化。

4.眼部與皮膚表現：極高濃度（>1000 mg/dL）可能導致發疹性黃色瘤（皮膚出現黃紅色小丘疹）及視網膜脂血症（視網膜血管外觀呈現奶油色）。

許秉毅提及，治療高三酸甘油酯血症的目標是預防急性胰臟炎，特別是針對嚴重患者與降低心血管風險（針對所有患者）。除了控制體重，減輕體重5–10%可降低約20%的三酸甘油酯外，還要減少精緻碳水化合物、含糖飲料及高果糖食品；限制酒精，酒精會大幅增加TG合成，建議戒酒；脂肪攝取，嚴重者（TG ≥ 500mg/dL）需嚴格執行極低脂飲食；安排運動，每週至少進行150分鐘的中強度有氧運動。

許秉毅總結，當血中三酸甘油酯濃度超過500mg/dL時，別無懸念，要盡快找醫師開藥治療，並且一定要按時服藥，因為停藥，可能要命。

