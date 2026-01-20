自由電子報
健康 > 傷病癌症 > 疫病疫苗

彰化「皮蛇」疫苗補助太划算！搶登記排隊看不到盡頭 縣長王惠美說話了

2026/01/20 14:14

彰化補助打皮蛇疫苗太搶手了，今天開放預約登記掀排隊熱潮。（民眾提供）

彰化補助打皮蛇疫苗太搶手了，今天開放預約登記掀排隊熱潮。（民眾提供）

〔記者張聰秋／彰化報導〕彰化縣政府自購2萬劑帶狀疱疹（皮蛇）疫苗，今（20）天正式上路，縣府補助後，一般長者僅需自付6000元，等同現省萬元相當吸引人，今天開放一般長者現場預約登記首日，果真出現排隊人潮，人龍幾乎看不到盡頭，有人擔心打不到要求加碼。對此，縣長王惠美表示，目前仍維持既定5期接種計畫，眼前先把5期流程跑完，之後若真的不足，才會再評估是否向縣議會協商因應對策。

彰化縣邁入超高齡社會，65歲以上人口24萬5000多人，占比逾20％。縣府今年自籌經費購買2萬劑皮蛇疫苗，提供1萬名長者（每人2劑）施打。

民眾大排長龍等待領預約號碼牌。（民眾提供）

民眾大排長龍等待領預約號碼牌。（民眾提供）

衛生局從今天起一個月內分成5期接種，今天接種低收入及中低收入戶長者，一般65歲以上長者在各地衛生所開放現場登記預約，沒想到不少民眾擔心搶不到，半夜就帶著板凳到衛生所門口守候，人龍幾乎看不到盡頭，彰化市南西北區衛生所今天準備的180個預約號碼牌，天亮前就已領取完畢，現場有長輩沒拿到號碼牌氣噗噗，大罵「沒錢就不要辦！」、「名額那麼少，是喊好看的嗎？」埋怨名額少，要求加碼。

王惠美說，接種計畫共分5期，今天首期，沒登記到的鄉親不要氣餒，後續還有4個期別會陸續開放，等5期全部結束，若真的不足，縣府會與縣議會協商，確保鄉親的健康。接下來還有4期，請有意願的鄉親把握後面的4期，彰化這次是全國第一個大規模補助注射皮蛇疫苗，1萬個名額弱勢優先，弱勢鄉親依排定時間接種，弱勢完成後有剩餘疫苗會釋放給一般長者，縣府會做好疫苗管控。

這次採「同步預約、分批接種」模式，本週（20日至23日）以低收及中低收入戶長者優先施打，一般長者則在今天同步展開預約及繳費，第二期1月26日至30日、第三期2月2日至6日、第四期2月9日至13日、第五期2月23至26日；弱勢戶長者安排在前四期，若該部分疫苗有剩則開放給一般長者接種。

