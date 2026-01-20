研究揭示人體離子通道作用 有望為帕金森氏症治療打開大門

研究確認人體1種離子通道在細胞分解和回收成分方面發揮關鍵作用，該發現可能為帕金森氏症治療策略打開大門。圖為帕金森氏症肌肉僵硬症狀示意圖。（擷自freepik）

〔編譯謝宜哲／綜合報導〕德國1項研究確認1種離子通道在細胞分解和回收成分方面發揮關鍵作用，該發現可能為帕金森氏症治療策略打開大門。此研究發表在《美國國家科學院》期刊上。

根據科學網站《SciTechDaily》報導，德國慕尼黑大學、達姆施塔特工業大學（TU Darmstadt）和波昂-萊茵-錫格應用技術大學（Hochschule Bonn-Rhein-Sieg）的研究團隊揭示離子通道TMEM175的工作原理。研究成員透過膜片鉗（patch clamp）技術發現，溶酶體（lysosomes）中的TMEM175似乎發揮「溢流閥」的作用，有助於防止溶酶體酸度過高。

請繼續往下閱讀...

膜片鉗技術能夠對溶酶體膜上的離子通道進行電生理特性分析，而溶酶體在細胞內扮演回收中心的角色，會將大分子分解成基本組成單元。為了讓此過程正常進行，溶酶體必需維持酸性環境。

研究團隊表示，TMEM175是1種溶酶體通道蛋白，可傳導鉀離子與質子，直接參與溶酶體內部pH值的調節。這有助於將溶酶體維持在最佳酸度，從而支持高效的降解。

相反，攜帶該離子通道突變的患者可能會失去正常的pH值調節。當酸度無法控制時，溶酶體中的蛋白質分解就會受損，最終可能導致神經元細胞死亡。

近年來許多研究已將溶酶體降解功能障礙與衰老以及帕金森氏症等神經退化性疾病聯繫起來。研究團隊聲稱，此研究證實離子通道TMEM175在神經退化性疾病發展過程中有決定性作用。

研究團隊強調，對TMEM175的深入了解為開發治療或預防帕金森氏症等神經退化性疾病的藥物，提供具備很有前景的靶向結構。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法