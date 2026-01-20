自由電子報
健康 > 抗老養生 > 運動復健

慢性發炎有救了？科學家找到人體內建「熄火開關」 關鍵竟是脂肪

2026/01/20 13:17

慢性發炎是關節炎、心臟病等許多現代文明病的根源。科學家最新發現，人體內其實有一種天然機制可以「關閉」發炎反應，有望開發出更安全的治療藥物；圖為情境照。（圖取自freepik）

慢性發炎是關節炎、心臟病等許多現代文明病的根源。科學家最新發現，人體內其實有一種天然機制可以「關閉」發炎反應，有望開發出更安全的治療藥物；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔編譯陳成良／綜合報導〕發炎是身體對抗感染的第一道防線，但如果這把火「燒個不停」，就會演變成關節炎、心臟病與糖尿病等嚴重慢性病。權威科研網站《SciTechDaily》報導，倫敦大學學院（UCL）的研究團隊取得了重大突破，他們發現了人體內建的一個「熄火開關」，可以自然地讓免疫系統停止攻擊，這項發現有望為全球數億慢性病患帶來全新的治療曙光。

這項發表於《自然通訊（Nature Communications）》的研究指出，關鍵在於一種名為「環氧-氧脂（epoxy-oxylipins）」的小型脂肪分子。研究團隊發現，這些分子扮演著免疫系統的「煞車」角色，能夠阻止特定免疫細胞（中間型單核球）的過度累積，而這種細胞正是導致組織受損與慢性發炎惡化的元凶。換句話說，只要這些脂肪分子足夠，發炎反應就能在適當的時候「喊停」。

為了驗證這個機制，研究人員進行了一項大膽的人體實驗。他們在志願者的前臂注射微量的大腸桿菌，引發暫時性的發炎紅腫，接著給予一種能保護「環氧-氧脂」不被分解的藥物。結果顯示，無論是在發炎前還是發炎後給藥，只要體內這種關鍵脂肪分子的濃度提升，受試者的疼痛感就會更快消失，且血液中導致發炎的壞細胞數量也顯著下降，證明這個「熄火機制」在人體內確實有效。

比現有藥物更聰明 不會破壞免疫力

這項發現的重要性在於提供了一種「更聰明」的治療思路。現有的抗炎藥物（如類固醇）往往會全面壓制免疫系統，導致患者抵抗力變差。但UCL醫學院吉爾羅伊教授（Derek Gilroy）指出，透過強化體內既有的「環氧-氧脂」機制，可以在不抑制整體免疫力的情況下，精準地讓過激的發炎反應恢復平衡。這對於類風濕性關節炎等自體免疫疾病患者而言，可能意味著一種更安全、副作用更低的新療法。

