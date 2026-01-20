自由電子報
健康醫療
名人健康事

健康網》五寶媽李宓做「芭比腰手術」 醫解析適合族群、風險一次看

2026/01/20 11:38

李宓自信曬出泳裝美照。（翻攝IG）

李宓自信曬出泳裝美照。（翻攝IG）

〔健康頻道／綜合報導〕「資生堂千金」李宓頂著台大高材生光環闖蕩演藝圈，婚後晉升5寶媽，對於體態向來高規格看待，去年進行「芭比腰手術」，讓30吋腰圍縮至27吋。博恩妍診所醫師楊尚儒指出，「芭比腰手術」是一種微創肋骨雕塑手術，針對第10-12對浮肋進行角度微調，讓腰圍明顯收窄，打造如芭比娃娃般比例，但此項手術需要全身麻醉，雖然能創造纖細腰身，但也伴隨呼吸不適或胸悶感、神經損傷等潛在風險。

據《鏡週刊》報導，2年前李宓產下雙胞胎女兒，產後因腹部鬆弛與妊娠紋問題，去年初進行腹部拉皮合併抽脂手術，腰圍從33吋縮至30吋，但她對身材要求嚴格，術後仍不滿意腰圍，不到半年又悄悄進行「芭比腰手術」，讓30吋腰圍縮至27吋。

有關芭比腰手術原理，楊尚儒在臉書專頁「博恩妍診所」與網站上表示，腰身曲線不僅取決於脂肪堆積，還與骨架結構有關。肋骨是胸腔的支架，下胸肋骨（floating ribs，第10-12對肋骨）延伸至腰部，如果這3對肋骨下緣過寬或突出，就會形成「直筒腰」或「H型身材」，即使抽脂也無法改善。

楊尚儒接著說，該手術原理是肋骨塑形調整，透過超音波震盪原理，經由針孔般大小傷口（約1mm）於後腰部開6個微創小傷口，雕塑調整下胸肋骨外擴角度（第10-12對肋骨的下緣）來縮窄腰圍，創造出明顯的腰臀比曲線，整個手術時間約1個小時完成。

楊尚儒提到，該手術適合族群，包括了體脂低但骨骼結構使腰身線條不明顯；軀幹肌肉強壯，腰臀比大於0.8者；建議年齡小於45歲者，年齡愈長，骨頭自癒能力就愈差；BMI需小於26，身形過胖者建議先減肥再評估手術可行性等。但是對於有骨質疏鬆及結締組織疾病等患者，可能會影響骨頭癒合、控制不良的慢性疾病（糖尿病、高血壓、肺部疾病），及曾做過肋骨手術者，都不適合芭比腰手術。

芭比腰手術後遺症

雖然這項手術可以為民眾帶來小蠻腰或水蛇腰般的纖細，然而，楊尚儒仍提醒手術的風險與後遺症：

1.疼痛腫脹：術後會有局部疼痛與腫脹，骨頭自然癒合期間的微痛感會持續2-3個月。

2.神經損傷：後腰部麻木或刺痛若持續超過1個月，需回診評估。

3.呼吸不適或胸悶感：雖然第10-12對肋骨對胸腔及呼吸影響不大，但仍可能會有短暫呼吸不順等問題，若有發生需立即回診。

4.疤痕與燙傷：手術切口雖微創，但仍有留下疤痕或色素沉澱的可能。且若醫師操作儀器不當會有皮膚燙傷風險。

5.術後不對稱：若醫師技術不純熟，術後可能會有腰身左右不對稱發生。

6.氣胸：少見但較嚴重，術後導致肺部部分塌陷，無法正常膨脹運作。

