健康 > 抗老養生 > 皮膚醫美

護唇膏越擦越乾？醫揭「4大地雷成分」：這些人越用越糟

2026/01/20 12:11

護唇膏越擦越乾？關鍵在成分。皮膚科醫師示警，常見的羊毛脂或香精恐引發過敏反應，反而導致嘴唇乾燥惡化，建議改用成分單純的凡士林。（美聯社檔案照）

護唇膏越擦越乾？關鍵在成分。皮膚科醫師示警，常見的羊毛脂或香精恐引發過敏反應，反而導致嘴唇乾燥惡化，建議改用成分單純的凡士林。（美聯社檔案照）

〔編譯陳成良／綜合報導〕最近覺得嘴唇乾裂脫皮，狂擦護唇膏卻一點用都沒有，甚至越來越糟嗎？這可能不是你的錯，而是護唇膏選錯了。美聯社報導，皮膚科醫師警告，市售護唇膏中常見的香料與特定保濕成分，對某些人來說反而是強烈的過敏原，會導致「越擦越乾」的惡性循環。

加州大學舊金山分校（UCSF）皮膚科醫師賴斯特（Jenna Lester）指出，護唇膏的原理是鎖住水分並建立對抗冷風的屏障。然而，華盛頓大學醫學院醫師曼恩（Caroline Mann）提醒，許多產品添加了香精（fragrances）、調味劑（flavors）與防腐劑，這些都可能引發過敏性接觸皮膚炎。

專家特別點名幾項應留意的「地雷成分」。首先是羊毛脂（Lanolin），這種來自綿羊的蠟狀物質雖具保濕效果，卻是常見的過敏原。其次，包括薄荷、肉桂在內的香料與調味劑，雖然會產生涼感讓人誤以為有療效，實則容易刺激脆弱的唇部皮膚。此外，作為防腐劑的甲醛（Formaldehyde），以及常見於防曬護唇膏中的氧苯酮（Oxybenzone），也都可能引發過敏反應。

過敏反應恐持續數月 凡士林最安全

曼恩指出，這些過敏反應是由免疫系統驅動的，可能在任何時間點發生，即便你已經使用該產品好幾次了；且一旦過敏，症狀可能持續數個月。對於敏感性嘴唇，皮膚科醫師一致推薦成份單純、無香料的「凡士林（petrolatum/petroleum jelly）」基底產品，這是最安全、最不易致敏的選擇。

除了選對產品，改掉壞習慣也很重要。專家強烈建議「不要舔嘴唇」。雖然唾液能帶來短暫的舒緩感，但當唾液蒸發時，會連帶把嘴唇上僅存的水分一起帶走，導致乾燥情況更加惡化。此外，多喝水、在室內使用加濕器，或者外出時用圍巾遮住嘴部，都是比狂塗護唇膏更根本的保養之道。

