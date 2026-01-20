自由電子報
健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

大寒來襲！圍爐吃補需掌握「4原則」 太油、太鹹恐傷心臟

2026/01/20 12:10

 

三高族群、慢性病患者、長者及心血管高風險者，在寒流期間更應提高警覺，保暖與飲食同樣重要；示意圖。（圖取自freepik）

〔記者侯家瑜／台北報導〕冷空氣自蒙古、西伯利亞大陸南下，全台自今（20）日起明顯降溫，週三至週五最為寒冷，北部及東半部轉為陰雨濕冷天氣，適逢24節氣中的「大寒」，不少民眾開始進補暖身。國民健康署署長沈靜芬提醒，低溫本就容易造成血管收縮、血壓升高，若同時攝取高鹽、高油或含酒精的補品與熱湯，恐讓心臟與血管承受雙重壓力，增加心臟病與中風的急性發作風險。

沈靜芬指出，三高族群、慢性病患者、長者及心血管高風險者，在寒流期間更應提高警覺，進補不宜過頭，保暖與飲食同樣重要。國民健康署也整理出「大寒進補4大重點」，提醒民眾補身同時也要顧心臟。

首先，補湯應清淡、不重鹹，湯品可多選擇蔬菜，避免使用加工湯底與高鈉火鍋料，並遵循「三低一高（少油、少鹽、少糖、高纖）」的飲食原則。其次，不要誤信喝酒可以暖身，酒精雖會讓皮膚血管擴張，產生暫時暖意，但熱量反而容易散失，導致中心體溫下降。

第三，外出穿著要注意溫差變化，特別是頭頸部與四肢末端保暖，建議採多層次穿搭，方便依氣溫調整。最後，也要留意就醫警訊，若出現胸悶、胸痛、呼吸困難，或無法完成「微笑、舉手、說你好」任一動作等中風徵兆，應立即撥打119，把握黃金治療時間。

沈靜芬強調，大寒不只是「補元氣」，更是「顧健康」的重要時刻，提醒民眾圍爐與進補之餘，也別忘了量血壓、注意保暖、規律服藥，才能平安過冬。

