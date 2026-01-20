自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 傷病癌症 > 癌症腫瘤

無形威脅！研究發現某些腦癌在腫瘤形成前 悄悄在細胞中發展

2026/01/20 12:07

研究顯示，某些腦癌可能早在腫瘤形成之前，就已經悄悄從正常腦細胞中開始發展。圖為示意圖。（擷自freepik）

研究顯示，某些腦癌可能早在腫瘤形成之前，就已經悄悄從正常腦細胞中開始發展。圖為示意圖。（擷自freepik）

〔編譯謝宜哲／綜合報導〕南韓一項研究顯示，某些腦癌可能早在腫瘤形成之前，就已經悄悄從正常腦細胞中開始發展。此研究發表在《科學》期刊上。

根據科學網站《SciTechDaily》報導，IDH突變膠質瘤是一種惡性腦癌，與單一基因（IDH）變異有關，且是50歲以下成人中最常見的惡性腦腫瘤。而南韓延世大學醫學院和醫學工程研究所的研究團隊發現，這些腫瘤源自於已經存在於正常腦組織中的膠質前體細胞（GPCs）。

研究團隊透過仔細檢查在大規模切除手術中收集的腫瘤樣本以及來自正常大腦皮層的鄰近組織，確認膠質前體細胞為IDH突變膠質瘤的細胞起源。膠質前體細胞是健康大腦中的1種細胞，在基因突變發生時可能會發展成惡性腦腫瘤。

研究顯示，正常腦細胞發生初次IDH突變後，會慢慢在大腦皮層內擴散。之後這些細胞才會積累其他與癌症相關的突變，並形成可以檢測到的腫瘤團塊。

為進一步確認，研究團隊還在動物模型中重建早期病程。研究人員通過將與患者相同基因的「驅動突變」（driver mutation）引入小鼠膠質前體細胞中，成功再現腦腫瘤發展的關鍵步驟。

此研究提供了首次證據，證明這些惡性腦腫瘤並非突然出現的事件，而是可能在正常大腦中開始，並在長時間內逐漸發展。

此研究也是對以往研究的重大擴展，這些研究確定了IDH野生型惡性腦腫瘤的起源。有研究團隊在2018年發現IDH野生型膠質母細胞瘤的起源並非腫瘤本身，而是來自成人大腦中負責生成新腦細胞的亞室區神經幹細胞。

這些研究闡明，雖然IDH野生型膠質母細胞瘤和IDH突變型膠質瘤都是腦癌，但它們的起源完全不同，證明不同類型的腦腫瘤具有不同的發育過程。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中