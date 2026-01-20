自由電子報
健康 > 傷病癌症 > 癌症腫瘤

「癌王」連3年奪冠！彰基導入3D影像搭配達文西手術 精準切除深層腫瘤

2026/01/20 11:01

彰基胸腔外科主治醫師王秉彥強調，肺癌首重早期發現、早期治療。（彰基提供）

彰基胸腔外科主治醫師王秉彥強調，肺癌首重早期發現、早期治療。（彰基提供）

〔記者張聰秋／彰化報導〕根據衛福部去（2025）年底公布最新的《112年癌症登記報告》，肺癌已連續三年蟬聯新發癌症榜首，不僅診斷人數居冠，其發生率的上升幅度也是各類癌症之首，成為國人健康最嚴峻的威脅之一。肺癌盛行率攀升除了與吸菸、慢性肺部發炎及家族遺傳史有關外，關鍵也在於低劑量電腦斷層（Low-Dose Computed Tomography, LDCT）篩檢的普及，讓許多無症狀的早期個案能被及早發現。

政府自2022年7月起推動肺癌早期偵測計畫，針對高風險族群提供免費LDCT篩檢服務，而彰基自2018年為提升癌症診斷與治療的深度，針對小於1公分或位於肺部深層、傳統肉眼難以定位的病灶，導入最先進3D影像導引系統與複合式多軸手術室定位技術，解決肺癌篩檢中常見的困境，先進儀器讓醫療團隊手術中同步進行精準定位，讓病人在同一次麻醉與手術流程中完成定位、切除與診斷，實現「一站式手術」。

彰基同時實施24小時術中即時的病理冰凍切片檢查，醫師能在短時間內確認肺結節的良惡性，並立即決定最合適的切除範圍，不僅提升手術效率，也避免不必要的肺組織切除，兼顧治療成效與患者術後肺功能。

除了達文西機器人手背系統，彰基導入達文西SP單孔機器手術系統，該系統能將所有手術器械與高解析3D鏡頭整合於單一支僅2.5公分的套管內，並搭配具有「手肘」與「手腕」雙重關節設計的專屬器械，使其在狹小的手術空間中仍能如蛇般靈活轉彎，胸腔外科醫師在肺門、氣管周圍等深層且複雜的解剖區域，也能進行更精細的血管剝離與淋巴結廓清，提升早期肺癌的根除率與手術安全性。

彰基近5年肺癌新診斷每年平均514位，每年肺癌病人接受手術約300位。彰基外科部主任、胸腔外科主治醫師王秉彥強調，最先近的儀器其實更需要有經驗的醫師團隊執行，近15年，他執行肺癌手術已經超過2000例，顯示國健署推動的肺癌篩檢政策已展現成效。

肺癌連3年居「癌王」彰基肺癌多專科團隊，致力提升治癌品質。（彰基提供）

肺癌連3年居「癌王」彰基肺癌多專科團隊，致力提升治癌品質。（彰基提供）

