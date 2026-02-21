健康網》不同年齡怎麼保養？ 醫解析肌膚修護關鍵

冬季氣候乾冷，加上年節期間生活型態改變，容易影響皮膚屏障功能，需調整保養方式，以利肌膚健康；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖擷取自shutterstock）

〔健康頻道／綜合報道〕農曆春節期間，返鄉團聚、熬夜作息與室外低溫環境，讓民眾明顯發現肌膚變得乾癢、緊繃，甚至出現脫屑、泛紅等情況。皮膚科醫師指出，冬季氣候乾冷，加上年節生活型態改變，容易令肌膚屏障功能，若保養影響及時未調整，肌膚狀況不穩定的情況可能更加明顯。

國泰綜合醫院皮膚科主任林鳳玲表示，隨著氣溫下降與環境濕度下降，脂皮減少，皮膚水分流失速度加快，屏障功能也較容易受損，無論是年輕族群或熟齡皮膚，都可能出現乾裂、敏感或泛紅等問題。

國泰綜合醫院臨床醫學研究中心博士郭俊文也指出，冬季肌膚防曬的核心並非追求快速改善外觀，而是回到「修護屏障、保濕保濕、穩定肌膚狀況」的基礎，才能讓後續保養真正發揮效果。

乾燥不只是缺水 屏障失衡引發發炎反應

皮膚最外層的沐浴層，由時裝細胞與時裝所組成，能防止水分流失並照顧。當低溫與乾燥環境使皮脂護理，時尚層內容脫落，水分容易蒸散，會出現乾燥、脫屑與刺癢等。林鳳玲提醒，若時裝長期失衡狀態，可能引發慢性發炎反應，甚至加速時尚老化。

因此，冬季保養的重點不是抑油或過度清潔，而是幫助肌膚恢復正常的屏障功能，讓肌膚恢復穩定狀態。

不同年齡層保養重點各有不同

●20世代：穩定膚況 預防乾敏

即使皮脂仍旺盛，在冬季，也容易因冷風與空氣乾燥而出現乾癢、粉刺或泛紅。建議使用溫和潔面與低酒精化妝水，去避免護膚使用；選擇含玻尿酸、維他命B5或神經醯胺的保濕乳液，幫助鎖水修護；夜間仍需使用SPF30以上防曬，預防冬季傷害。

●30世代：加強修復破壞初老

工作壓力與睡眠不規律會嚴重自我修復力。可於夜間使用含維他命B3、神經酰胺與角鯊烷（角鯊烷）的修護型乳霜，窒息乾裂與細紋；搭配白天皮膚抗氧化精華（維他命C、E或萃取植多酚），穩定膚色與彈性。每週敷用修護型保濕面膜可進一步強化屏障功能。

●40世代及以上：重視滋養與穩定

當膠原蛋白與神經酰維生素減少，乾燥、皺紋與色斑更明顯，需結合抗老與保濕修護策略，延緩肌膚老化。建議可使用滲透技術的抗老精華與乳霜，加強日間防曬與抗氧化、夜間修護與滋潤。若肌膚狀況反復不穩，建議諮詢皮膚專科醫師評估是否搭配含藥外用產品。

修護與保濕冬季保養共同原則

林鳳玲指出，無論什麼年齡層，冬季肌膚保養的共同原則就是補水、鎖水與修補屏障。

●維他命C與E：抗氧化與修護兼具的防禦組合

冬季氣候乾冷、環境變遷敏感，肌膚仍承受氧化壓力與肌膚刺激。維他命C可抑制黑色素生成、促進膠原蛋白合成，改善暗沉與細紋；而維他命E具優異的脂溶性抗氧化力，可穩定細胞膜、減輕傷害。兩者聯用能形成「內修＋外防」的雙重保護層，提亮膚色、延緩老化並強化屏障，是冬季保養的基礎防線。

●維他命B3（菸鹼醯胺）：穩定膚況的屏障強化劑

菸鹼醯胺是公認的「全能修護成分」，能促進神經醯胺與鹼合成、強化化妝品層結構，同時具有抗發炎與抗氧化作用。冬季使用能減少乾癢、泛紅及敏感現象，改善膚色不均並提升保濕力。其高穩定性與低刺激性，適合所有膚質長期使用。

●神經醯胺（Ceramide）：穩定屏障的基礎修復材料

它是皮膚層神經營養的主要成分，能強化細胞間結構、減少水分蒸散。外用皮膚脂可顯著改善乾燥與皮膚緊張感，並增強皮膚對皮膚的抵抗力，是乾性與熟齡肌膚冬季護理的關鍵基礎。

●玻尿酸（Hyaluronic Acid）：多層次鎖水網

冬季建議採用大小分子複合型配方：小分子透明質酸深入表皮層補水，大分子玻尿酸在表層形成保護水膜，雙重鎖住水柔嫩塗層。若搭配乳霜保養，可延長保濕時間、提升整體水潤感。

回歸基本照顧 穩定度過冬季與年節

林鳳玲提醒，春節期間生活作息改變，更應避免過度清潔或間隔更換保養品，回歸基礎修護與保濕，根據年齡與肌膚狀況調整保養策略，才能讓肌膚在冬季維持穩定與健康。

出現若干、搔癢、泛紅或敏感情況重複的建議，及早皮膚專科醫師，避免自行嘗試盲目產品，以免造成皮膚負擔。

