自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 抗老養生 > 皮膚醫美

健康網》不同年齡怎麼保養？ 醫解析肌膚修護關鍵

2026/02/21 08:19

冬季氣候乾冷，加上年節期間生活型態改變，容易影響皮膚屏障功能，需調整保養方式，以利肌膚健康；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖擷取自shutterstock）

冬季氣候乾冷，加上年節期間生活型態改變，容易影響皮膚屏障功能，需調整保養方式，以利肌膚健康；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖擷取自shutterstock）

〔健康頻道／綜合報道〕農曆春節期間，返鄉團聚、熬夜作息與室外低溫環境，讓民眾明顯發現肌膚變得乾癢、緊繃，甚至出現脫屑、泛紅等情況。皮膚科醫師指出，冬季氣候乾冷，加上年節生活型態改變，容易令肌膚屏障功能，若保養影響及時未調整，肌膚狀況不穩定的情況可能更加明顯。

國泰綜合醫院皮膚科主任林鳳玲表示，隨著氣溫下降與環境濕度下降，脂皮減少，皮膚水分流失速度加快，屏障功能也較容易受損，無論是年輕族群或熟齡皮膚，都可能出現乾裂、敏感或泛紅等問題。

國泰綜合醫院臨床醫學研究中心博士郭俊文也指出，冬季肌膚防曬的核心並非追求快速改善外觀，而是回到「修護屏障、保濕保濕、穩定肌膚狀況」的基礎，才能讓後續保養真正發揮效果。

乾燥不只是缺水 屏障失衡引發發炎反應

皮膚最外層的沐浴層，由時裝細胞與時裝所組成，能防止水分流失並照顧。當低溫與乾燥環境使皮脂護理，時尚層內容脫落，水分容易蒸散，會出現乾燥、脫屑與刺癢等。林鳳玲提醒，若時裝長期失衡狀態，可能引發慢性發炎反應，甚至加速時尚老化。

因此，冬季保養的重點不是抑油或過度清潔，而是幫助肌膚恢復正常的屏障功能，讓肌膚恢復穩定狀態。

當低溫與乾燥環境使皮脂分泌減少，角質層脂質含量下降，水分容易蒸散，便會出現乾燥、脫屑與刺癢等不適。（圖擷取自shutterstock）

當低溫與乾燥環境使皮脂分泌減少，角質層脂質含量下降，水分容易蒸散，便會出現乾燥、脫屑與刺癢等不適。（圖擷取自shutterstock）

不同年齡層保養重點各有不同

●20世代：穩定膚況 預防乾敏

即使皮脂仍旺盛，在冬季，也容易因冷風與空氣乾燥而出現乾癢、粉刺或泛紅。建議使用溫和潔面與低酒精化妝水，去避免護膚使用；選擇含玻尿酸、維他命B5或神經醯胺的保濕乳液，幫助鎖水修護；夜間仍需使用SPF30以上防曬，預防冬季傷害。

●30世代：加強修復破壞初老

工作壓力與睡眠不規律會嚴重自我修復力。可於夜間使用含維他命B3、神經酰胺與角鯊烷（角鯊烷）的修護型乳霜，窒息乾裂與細紋；搭配白天皮膚抗氧化精華（維他命C、E或萃取植多酚），穩定膚色與彈性。每週敷用修護型保濕面膜可進一步強化屏障功能。

●40世代及以上：重視滋養與穩定

當膠原蛋白與神經酰維生素減少，乾燥、皺紋與色斑更明顯，需結合抗老與保濕修護策略，延緩肌膚老化。建議可使用滲透技術的抗老精華與乳霜，加強日間防曬與抗氧化、夜間修護與滋潤。若肌膚狀況反復不穩，建議諮詢皮膚專科醫師評估是否搭配含藥外用產品。

無論什麼年齡層，冬季肌膚保養的共同原則在於補水、鎖水與修護屏障；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖擷取自freepik）

無論什麼年齡層，冬季肌膚保養的共同原則在於補水、鎖水與修護屏障；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖擷取自freepik）

修護與保濕冬季保養共同原則

林鳳玲指出，無論什麼年齡層，冬季肌膚保養的共同原則就是補水、鎖水與修補屏障。

●維他命C與E：抗氧化與修護兼具的防禦組合

冬季氣候乾冷、環境變遷敏感，肌膚仍承受氧化壓力與肌膚刺激。維他命C可抑制黑色素生成、促進膠原蛋白合成，改善暗沉與細紋；而維他命E具優異的脂溶性抗氧化力，可穩定細胞膜、減輕傷害。兩者聯用能形成「內修＋外防」的雙重保護層，提亮膚色、延緩老化並強化屏障，是冬季保養的基礎防線。

●維他命B3（菸鹼醯胺）：穩定膚況的屏障強化劑

菸鹼醯胺是公認的「全能修護成分」，能促進神經醯胺與鹼合成、強化化妝品層結構，同時具有抗發炎與抗氧化作用。冬季使用能減少乾癢、泛紅及敏感現象，改善膚色不均並提升保濕力。其高穩定性與低刺激性，適合所有膚質長期使用。

●神經醯胺（Ceramide）：穩定屏障的基礎修復材料

它是皮膚層神經營養的主要成分，能強化細胞間結構、減少水分蒸散。外用皮膚脂可顯著改善乾燥與皮膚緊張感，並增強皮膚對皮膚的抵抗力，是乾性與熟齡肌膚冬季護理的關鍵基礎。

●玻尿酸（Hyaluronic Acid）：多層次鎖水網

冬季建議採用大小分子複合型配方：小分子透明質酸深入表皮層補水，大分子玻尿酸在表層形成保護水膜，雙重鎖住水柔嫩塗層。若搭配乳霜保養，可延長保濕時間、提升整體水潤感。

回歸基本照顧 穩定度過冬季與年節

林鳳玲提醒，春節期間生活作息改變，更應避免過度清潔或間隔更換保養品，回歸基礎修護與保濕，根據年齡與肌膚狀況調整保養策略，才能讓肌膚在冬季維持穩定與健康。

出現若干、搔癢、泛紅或敏感情況重複的建議，及早皮膚專科醫師，避免自行嘗試盲目產品，以免造成皮膚負擔。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中