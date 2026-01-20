自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 男女老幼 > 兩性生殖

28天取卵2次 婦人一次就中喜迎3胞胎

2026/01/20 10:23

生殖醫學中心醫師李孟儒說明，「同1週期雙次取卵」最大的優勢在於能在短時間內快速累積胚胎數量，對AMH小於1、卵巢庫存極低的族群特別關鍵。（記者廖雪茹攝）

生殖醫學中心醫師李孟儒說明，「同1週期雙次取卵」最大的優勢在於能在短時間內快速累積胚胎數量，對AMH小於1、卵巢庫存極低的族群特別關鍵。（記者廖雪茹攝）

〔記者廖雪茹／新竹報導〕36歲已婚婦女因不孕困擾在他院治療始終無法懷孕，求診中國醫藥大學新竹附設醫院生殖醫學中心，透過抽血檢查卵巢卵子庫存量（AMH）僅0.9，遠低於正常值2，在嘗試兩次自然受孕失敗後，改採試管嬰兒療程，1個月取卵2次，一次就中，並且成功生下3胞胎，一圓當母親的願望。

生殖醫學中心主任李孟儒醫師指出，對AMH小於1的女性而言，傳統「1個月1次取卵」需要較長時間收集到足夠可用胚胎，因此團隊採用「同1週期雙次取卵」策略。第一次取卵共取得8顆卵子，培養出4顆囊胚；隨後在取卵隔天持續刺激尚未成熟的卵泡，一週後進行第二次取卵，再獲得1顆囊胚，其中有2顆品質較佳，後續這兩顆囊胚進一步進行胚胎染色體檢查，其中1顆為鑲嵌型胚胎，另1顆為染色體正常胚胎。

個案已超過35歲，依國健署當時的規範可植入兩顆胚胎，經與個案充分討論後，夫妻選擇同時植入兩顆。兩週後驗孕成功，1週後超音波檢查竟發現其中1顆胚胎分裂為同卵雙胞胎，形成3胞胎妊娠。

李孟儒表示，3胞胎屬高風險妊娠，尤其同卵雙胞胎可能出現「雙胞胎輸血症候群」，建議減胎以降低早產與併發症風險，但個案最終決定3胎全數保留。孕程約28週開始出現子宮收縮，安排住院安胎至32週，但因強烈收縮合併出血，最終以緊急剖腹產順利迎接3名寶寶。

李孟儒說明，「同1週期雙次取卵」最大的優勢在於能在短時間內快速累積胚胎數量，對AMH小於1、卵巢庫存極低的族群特別關鍵。雖有部分研究認為第二次取卵在黃體期進行，卵子品質可能受影響，但臨床經驗顯示差異不大，實際仍取決於個體反應與卵巢狀況。本案中，品質最佳、染色體正常的胚胎，反而來自第二次取卵。

李孟儒強調，AMH偏低並非生育的終點，只要及早評估、善用合適的刺激與取卵策略，仍有機會成功懷孕。對於卵巢庫存量低於1的女性，建議盡快與生殖醫學專科醫師討論，以免錯過黃金時機。 

中國醫藥大學新竹附設醫院生殖醫學中心團隊助婦人順利產下3胞胎，一圓當母親的願望。（記者廖雪茹攝）

中國醫藥大學新竹附設醫院生殖醫學中心團隊助婦人順利產下3胞胎，一圓當母親的願望。（記者廖雪茹攝）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中