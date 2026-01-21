健康網》嘴角裂、腳跟裂、脖子變黑？ 百萬網紅醫：多半不是缺營養

嘴角出現紅腫、脫皮甚至疼痛裂縫的口角炎，最常見原因是唾液在嘴角堆積，造成潮濕環境。（圖擷取自shutterstock）

〔健康頻道／綜合報導〕嘴角反覆裂開、腳跟乾裂，甚至脖子皮膚越來越黑，不少人第一個念頭就是「是不是營養不夠？」但美國百萬訂閱皮膚科醫師德瑞（Dr. Dray，本名安德莉亞．蘇亞雷斯，Andrea Suarez）提醒，這些常見皮膚狀況，多半和營養無關，而是皮膚屏障、環境刺激或代謝狀態出了問題，若一味補充營養品，往往只是白忙一場。

德瑞醫師是美國休士頓的皮膚科醫師，在社群平台擁有257萬位訂閱者，她在社群平台分享「6種常見皮膚徵象，可能透露你的健康狀況」指出，皮膚不只是外觀的一部分，許多變化其實反映身體內部狀態。常見的皮膚問題多半是良性的，但若能看懂「出現的位置與型態」，有助於減少不必要的焦慮，也能避免錯誤處理。

嘴角反覆裂開 多半是潮濕與刺激

嘴角出現紅腫、脫皮甚至疼痛裂縫的口角炎，最常見原因是唾液在嘴角堆積，造成潮濕環境，例如舔嘴唇、假牙不合、流口水或天生嘴角下垂，都可能讓念珠菌容易滋生。雖然較不常見，但有時與缺乏維生素B或鐵質有關。

德瑞醫師建議，使用凡士林或氧化鋅膏作為屏障保護。若有念珠菌感染，可使用抗真菌藥膏。應避免舔嘴唇等行為。除非醫師確診營養缺乏，否則不要自行補充營養品。

腳跟乾裂龜裂 不是吃得不夠

腳底角質層本來就厚，低濕度、長時間赤腳走路，加上隨年齡增長，及更年期影響，皮膚脂質分泌減少，都可能導致腳跟乾裂。

德瑞醫師指出，腳跟龜裂通常與飲食或營養缺乏無關，重點在於修護角質與減少刺激，應避免赤腳。

脖子或皺褶處變黑變厚 留意胰島素阻抗

若頸部、腋下、鼠蹊部皮膚顏色變深、摸起來較厚，可能是黑色棘皮症的表現，常與胰島素阻抗有關，而非單純色素沉澱。

德瑞醫師提醒，這類狀況不宜自行嘗試美白偏方，應先評估整體代謝狀態。

小腿皮膚乾裂 「缺脂性濕疹」典型表現

小腿皮膚出現像乾涸河床般的裂紋，是缺脂性濕疹的典型表現，常見於年長者，與皮膚保濕能力下降、洗澡水過熱或清潔過度有關。德瑞醫師建議，應減少刺激、加強保濕，而非頻繁去角質。

皮膚突然變油 多與荷爾蒙變化有關

原本不油的皮膚突然變得油亮，通常不是保養品選錯，而是受到荷爾蒙波動影響，例如青春期、更年期、懷孕，或開始（停止）使用避孕藥等。油脂增加後，也可能引發脂漏性皮膚炎或痘痘。

耳後、髮際線、眼皮反覆發癢 小心沖洗型濕疹

若耳後、耳朵、髮際線、頸部側邊，甚至眼皮反覆出現紅疹與搔癢。德瑞醫師指出，常與洗髮精或潤髮乳中的成分引發接觸性過敏有關，屬於「沖洗型濕疹」。必要時可由皮膚科醫師進行貼布測試，找出致敏成分。

醫籲勿自行診斷 應及早就醫

德瑞醫師強調，這些皮膚變化本身多半不是嚴重疾病，但若忽略出現的位置與型態，容易補錯、擦錯，反而讓問題反覆發生。當皮膚狀況持續或影響生活，仍應由皮膚科醫師評估，才能對症處理。

