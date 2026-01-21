自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 抗老養生 > 皮膚醫美

健康網》嘴角裂、腳跟裂、脖子變黑？ 百萬網紅醫：多半不是缺營養

2026/01/21 10:16

嘴角出現紅腫、脫皮甚至疼痛裂縫的口角炎，最常見原因是唾液在嘴角堆積，造成潮濕環境。（圖擷取自shutterstock）

嘴角出現紅腫、脫皮甚至疼痛裂縫的口角炎，最常見原因是唾液在嘴角堆積，造成潮濕環境。（圖擷取自shutterstock）

〔健康頻道／綜合報導〕嘴角反覆裂開、腳跟乾裂，甚至脖子皮膚越來越黑，不少人第一個念頭就是「是不是營養不夠？」但美國百萬訂閱皮膚科醫師德瑞（Dr. Dray，本名安德莉亞．蘇亞雷斯，Andrea Suarez）提醒，這些常見皮膚狀況，多半和營養無關，而是皮膚屏障、環境刺激或代謝狀態出了問題，若一味補充營養品，往往只是白忙一場。

德瑞醫師是美國休士頓的皮膚科醫師，在社群平台擁有257萬位訂閱者，她在社群平台分享「6種常見皮膚徵象，可能透露你的健康狀況」指出，皮膚不只是外觀的一部分，許多變化其實反映身體內部狀態。常見的皮膚問題多半是良性的，但若能看懂「出現的位置與型態」，有助於減少不必要的焦慮，也能避免錯誤處理。

嘴角反覆裂開 多半是潮濕與刺激

嘴角出現紅腫、脫皮甚至疼痛裂縫的口角炎，最常見原因是唾液在嘴角堆積，造成潮濕環境，例如舔嘴唇、假牙不合、流口水或天生嘴角下垂，都可能讓念珠菌容易滋生。雖然較不常見，但有時與缺乏維生素B或鐵質有關。

德瑞醫師建議，使用凡士林或氧化鋅膏作為屏障保護。若有念珠菌感染，可使用抗真菌藥膏。應避免舔嘴唇等行為。除非醫師確診營養缺乏，否則不要自行補充營養品。

腳跟乾裂龜裂 不是吃得不夠

腳底角質層本來就厚，低濕度、長時間赤腳走路，加上隨年齡增長，及更年期影響，皮膚脂質分泌減少，都可能導致腳跟乾裂。

德瑞醫師指出，腳跟龜裂通常與飲食或營養缺乏無關，重點在於修護角質與減少刺激，應避免赤腳。

百萬網紅醫師德瑞指出，腳跟龜裂通常與飲食或營養缺乏無關，重點在於修護角質與減少刺激，應避免赤腳。（圖擷取自photoAC）

百萬網紅醫師德瑞指出，腳跟龜裂通常與飲食或營養缺乏無關，重點在於修護角質與減少刺激，應避免赤腳。（圖擷取自photoAC）

脖子或皺褶處變黑變厚 留意胰島素阻抗

若頸部、腋下、鼠蹊部皮膚顏色變深、摸起來較厚，可能是黑色棘皮症的表現，常與胰島素阻抗有關，而非單純色素沉澱。

德瑞醫師提醒，這類狀況不宜自行嘗試美白偏方，應先評估整體代謝狀態。

若頸部、腋下、鼠蹊部皮膚顏色變深、摸起來較厚，可能是黑色棘皮症的表現，常與胰島素阻抗有關，而非單純色素沉澱。。（圖擷取自shutterstock）

若頸部、腋下、鼠蹊部皮膚顏色變深、摸起來較厚，可能是黑色棘皮症的表現，常與胰島素阻抗有關，而非單純色素沉澱。。（圖擷取自shutterstock）

小腿皮膚乾裂 「缺脂性濕疹」典型表現

小腿皮膚出現像乾涸河床般的裂紋，是缺脂性濕疹的典型表現，常見於年長者，與皮膚保濕能力下降、洗澡水過熱或清潔過度有關。德瑞醫師建議，應減少刺激、加強保濕，而非頻繁去角質。

皮膚突然變油 多與荷爾蒙變化有關

原本不油的皮膚突然變得油亮，通常不是保養品選錯，而是受到荷爾蒙波動影響，例如青春期、更年期、懷孕，或開始（停止）使用避孕藥等。油脂增加後，也可能引發脂漏性皮膚炎或痘痘。

耳後、髮際線、眼皮反覆發癢 小心沖洗型濕疹

若耳後、耳朵、髮際線、頸部側邊，甚至眼皮反覆出現紅疹與搔癢。德瑞醫師指出，常與洗髮精或潤髮乳中的成分引發接觸性過敏有關，屬於「沖洗型濕疹」。必要時可由皮膚科醫師進行貼布測試，找出致敏成分。

醫籲勿自行診斷 應及早就醫

德瑞醫師強調，這些皮膚變化本身多半不是嚴重疾病，但若忽略出現的位置與型態，容易補錯、擦錯，反而讓問題反覆發生。當皮膚狀況持續或影響生活，仍應由皮膚科醫師評估，才能對症處理。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中