健康 > 傷病癌症 > 癌症腫瘤

49歲婦人動脈瘤2次破裂 夾閉手術搶回一命

2026/01/20 10:18

電腦斷層血管攝影顯示，內頸動脈與眼動脈之間潛藏一顆2.4毫米大的水滴型動脈瘤。（台北慈濟醫院提供）

電腦斷層血管攝影顯示，內頸動脈與眼動脈之間潛藏一顆2.4毫米大的水滴型動脈瘤。（台北慈濟醫院提供）

〔記者翁聿煌／新北報導〕49歲林女士長時有偏頭痛毛病，半年前在家中突然出現劇烈頭痛，吃藥也無法緩解，症狀越來越嚴重、意識逐漸不清，經送急診，電腦斷層顯示大腦有廣泛蛛網膜下腔出血，醫師以電腦斷層血管攝影發現其內頸動脈與眼動脈之間潛藏一顆2.4毫米大的水滴型動脈瘤，手術開始時，動脈瘤便發生2次破裂而告暫停，兩週再次進行開顱及動脈瘤夾閉手術，後續配合腦室腹腔引流及顱骨成形手術讓腦壓恢復穩定並復位，重回日常生活。

台北慈濟醫院神經外科醫師張迪生說，腦動脈瘤是大腦的動脈管壁受到長期血流壓力影響而出現的氣球狀突起，除了先天結構脆弱外，高血壓是最重要的危險因子之一。

他指出，多數動脈瘤在還沒破裂前，部分患者可能會有偏頭痛的情形，一旦破裂，就容易出現劇烈頭痛、噁心嘔吐、頸部僵硬及意識改變等情形，若未及時治療，可能引發嚴重腦損傷，甚至危及生命，動脈瘤好發於40-60歲的族群，以台灣而言盛行率約2-5％。

張迪生說，動脈瘤破裂後死亡率非常高，初次破裂的患者約1/3出血後到院前已死亡，另外1/3接受治療後仍不治死亡，剩餘1/3的患者中有6成經治療後仍可能因為血管痙攣、水腦症或癲癇發作而有神經缺損等狀況。

他進一步指出，動脈瘤2次破裂並不少見，文獻顯示破裂後24小時內再次出血的風險約4–15％，死亡率往往比第一次更高，而林女士的特殊性在於多數患者是動脈瘤破裂後緊急來院接受首次手術，但這位病人是在第一次手術突發破裂，造成「腦膨出」，即腦壓升高導致大腦顱內結構膨出超過手術範圍，卻仍在團隊努力下搶救成功，之後才能再進行第二次手術，第一次手術中發生破裂卻能存活，並有機會再次開刀處理，是非常少見的情況。 

台北慈濟醫院神經外科醫師張迪生。（台北慈濟醫院提供）

台北慈濟醫院神經外科醫師張迪生。（台北慈濟醫院提供）

