健康 > 新聞現時批 > 即時新聞

獨居或身障長者春節拿藥免憂 南投社區藥局送藥到家

2026/01/20 06:06
獨居或身障長者春節拿藥免憂 南投社區藥局送藥到家

南投縣建置送藥到府服務系統，藥師透過系統可得知民眾送藥需求，提供送藥服務。（南投縣衛生局提供）

〔記者張協昇／南投報導〕南投縣人口老化嚴重，提供65歲以上獨居長者（原住民55歲以上）及75歲以上身心障礙者（原住民65歲以上）免費送藥到家服務，全縣已有超過50家社區藥局投入，且民眾透過手機即可幫家中長者線上申請，服務範圍涵蓋13鄉鎮市，累計服務已突破6000人次，春節即將到來，南投縣衛生局提醒符合資格民眾多加利用。

獨居或身障長者春節拿藥免憂 南投社區藥局送藥到家

南投民眾透過手機，即可線上申請送藥到家服務。（南投縣政府提供）

南投縣藥師公會理事長林澤輝表示，藥師的專業不只是調劑藥品，更重要的是陪伴民眾正確用藥、安心用藥，透過送藥到府服務，藥師將專業與溫暖帶進家庭，成為社區中最值得信賴的健康夥伴，藥師在送藥同時，也主動進行用藥整合、重複用藥檢視及健康關懷，有效提升長者用藥安全與生活品質。

獨居或身障長者春節拿藥免憂 南投社區藥局送藥到家

南投獨居或身障長者，享有社區藥局藥師送藥到家服務。（南投縣衛生局提供）

南投縣衛生局長陳南松表示，南投社區藥局已逐步轉型為「健康小站」，提供慢性病管理、用藥整合、癌症篩檢諮詢、長照資源連結及智慧健康服務，全面提升社區健康照護量能，且南投縣已建置全國首創的送藥到府服務系統，民眾透過手機即可幫家中長者線上申請，未來將持續推動藥事照護，協助行動不便、獨居及偏遠地區長者解決領藥不便問題，讓專業用藥指導直接送到家，真正落實「健康送到家」。

獨居或身障長者春節拿藥免憂 南投社區藥局送藥到家

南投送藥到府服務線上申請流程。（南投縣衛生局提供）

