大寒壓軸出場》冬天最後一哩路 中醫授3招穩住氣場

「大寒不凍，冷到穀雨」。中和逸心堂中醫院長蘇岳侯表示，今天可以多睡1小時是為了「藏精」；圖為情境照。（圖取自freepik）



〔健康頻道／綜合報導〕「大寒不凍，冷到穀雨」。中和逸心堂中醫院長蘇岳侯表示，這一天適度的冷，反而能幫身體殺掉潛伏的細菌，並讓心神徹底安靜下來。他的「大寒生活」提案：

●多睡一小時：這不是懶，是為了「藏精」。

●按壓「湧泉穴」：晚上睡前揉按腳底，就像是幫身體充電。

●心情「慢半拍」：大寒是節氣的終點，與其急著衝刺，不如先回顧過去的一年，讓氣場平穩過度到春天。

另外，大寒在傳統習俗中還有一個有趣的切入點─「大寒不遷居，遷居必受寒」。蘇岳侯指出，從現代生理學的角度解讀這句老話，認為這並非迷信。大寒是磁場能量變動最劇烈的「大交節」，人體此時就像處於低耗能模式的儀器，若在此時搬家勞動、變換環境，不僅容易耗損元氣（免疫力），更會讓寒氣趁虛而入，傷及腎氣。因此，大寒最適合的活動其實是「斷捨離」。輕度的居家掃除能帶動居家氣場流動，但要避免大興土木。

在飲食觀點上，蘇岳侯也特別提到老一輩人愛在大寒時節吃「臘八粥」的深意。這碗粥不僅是為了祭祀，其內容物包含核桃、紅棗、蓮子與各種穀類，其實是一劑完美的「全效補精方」。胡桃入腎補腦，蓮子養心安神，正好修補了一整年下來的過度腦力勞動。

蘇岳侯比喻：「如果冬至吃湯圓是為了『聚氣』，那大寒吃臘八粥就是為了『固本』」在大寒這最後的半個月裡，與其去健身房揮汗如雨（傷陰），不如多花點時間在室內伸展。只要這口「氣」守得住，等到立春驚雷一響，身體這台沉睡的機器自然能無縫接軌，啟動一整年的好運勢。

