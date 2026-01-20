自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 抗老養生 > 中醫藥

大寒壓軸出場》冬天最後一哩路 中醫授3招穩住氣場

2026/01/20 08:00

大寒壓軸出場》冬天最後一哩路 中醫授3招穩住氣場

「大寒不凍，冷到穀雨」。中和逸心堂中醫院長蘇岳侯表示，今天可以多睡1小時是為了「藏精」；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕「大寒不凍，冷到穀雨」。中和逸心堂中醫院長蘇岳侯表示，這一天適度的冷，反而能幫身體殺掉潛伏的細菌，並讓心神徹底安靜下來。他的「大寒生活」提案：

●多睡一小時：這不是懶，是為了「藏精」。

●按壓「湧泉穴」：晚上睡前揉按腳底，就像是幫身體充電。

●心情「慢半拍」：大寒是節氣的終點，與其急著衝刺，不如先回顧過去的一年，讓氣場平穩過度到春天。

另外，大寒在傳統習俗中還有一個有趣的切入點─「大寒不遷居，遷居必受寒」。蘇岳侯指出，從現代生理學的角度解讀這句老話，認為這並非迷信。大寒是磁場能量變動最劇烈的「大交節」，人體此時就像處於低耗能模式的儀器，若在此時搬家勞動、變換環境，不僅容易耗損元氣（免疫力），更會讓寒氣趁虛而入，傷及腎氣。因此，大寒最適合的活動其實是「斷捨離」。輕度的居家掃除能帶動居家氣場流動，但要避免大興土木。

在飲食觀點上，蘇岳侯也特別提到老一輩人愛在大寒時節吃「臘八粥」的深意。這碗粥不僅是為了祭祀，其內容物包含核桃、紅棗、蓮子與各種穀類，其實是一劑完美的「全效補精方」。胡桃入腎補腦，蓮子養心安神，正好修補了一整年下來的過度腦力勞動。

蘇岳侯比喻：「如果冬至吃湯圓是為了『聚氣』，那大寒吃臘八粥就是為了『固本』」在大寒這最後的半個月裡，與其去健身房揮汗如雨（傷陰），不如多花點時間在室內伸展。只要這口「氣」守得住，等到立春驚雷一響，身體這台沉睡的機器自然能無縫接軌，啟動一整年的好運勢。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中