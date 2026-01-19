健康網》搶救梁小龍6小時 醫：心衰最怕「早就有8症狀卻不自知」

75歲的香港武打巨星梁小龍因心臟衰竭不治。雙和醫院指出，突發性的嚴重呼吸困難並咳出帶泡沫白色或粉紅色痰液，應盡快就醫評估。（翻攝自微博）

〔健康頻道／綜合報導〕75歲的香港武打巨星梁小龍在中國深圳猝死，從病發到離世撐了7小時，香港動作特技演員公會指出，他因心臟衰竭搶救6小時後不治。雙和醫院指出，最怕是不知情的病患，卻已出現心臟衰竭症狀，無法及時就醫。

梁小龍病逝前與朋友聚會，在深圳羅湖享用羊肉火鍋，並贈送友人親筆簽名的「真功夫」字畫，事隔一天，他竟撒手人間，令許多人都無法接受。

根據雙和醫院衛教資料指出，心臟衰竭常見症狀包括呼吸困難（喘）、喘鳴聲、疲勞、腿部、足部水腫、因體液滯留所致之體重迅速增加、心跳加快或不規則、運動耐力下降與胸痛等，若有懷疑自身有心臟衰竭症狀，特別是出現胸痛、昏厥或極度虛弱、心跳不規則伴隨呼吸困難或胸痛、突發性的嚴重呼吸困難並咳出帶泡沫白色或粉紅色痰液，應盡快就醫評估。

若是已知自己是心臟衰竭的病患，也需要特別注意是否有症狀突然惡化、出現新的症狀、一週內體重增加2-3公斤的狀況，若有則可能表示心衰竭正在惡化，或目前治療效果不佳，也應立即回診評估。

雙和醫院指出，有些疾病也會增加心衰的風險：

●心血管相關疾病：冠狀動脈疾病、心肌梗塞、心臟瓣膜疾病、高血壓、心律不整、先天性心臟病。

●代謝與全身性疾病：糖尿病、睡眠呼吸中止症、肥胖、病毒感染。

●高齡老化、酗酒、吸菸或使用菸草製品。

雙和醫院指出，一般心臟衰竭藥物依據不同機轉可以分為多種類別，作用上包括降血壓、減緩心跳、排除身體多餘水分，其目的都是用以降低心臟負荷及減輕症狀，臨床治療上醫師會根據病人情況合併多種藥物來做控制，並持續追蹤與調整。

